Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 августа, 2016, 01:47 — ИА Регнум. Женская сборная России по водному поло прошла в полуфинал Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Tsutomu Takasu Водное поло

В четвертьфинальном матче российские спортсменки одержали победу над командой Испании со счётом 12:10 (2:3, 3:2, 5:3, 2:2).

Соперницы российских ватерполисток в ½ финала определятся по результатам матча между представительницами Италии и Китая.