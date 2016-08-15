Рига, 16 августа, 2016, 01:27 — ИА Регнум.



Документ

Известный латвийский политик, правозащитник и общественный деятель Илларион Гирс 3 мая 2016 уехал из Латвии в Россию. Вопреки отрицанию Полицией безопасности МВД Латвии (ПБ) своей вины, переезд этот был следствием полицейского преследования Гирса за его деятельность в защиту интересов русских латвийцев.

Латвийские СМИ широко сообщали факт, что Гирс убыл в Россию, задавались вопросом: не сбежал ли он от уголовного преследования со стороны Латвии. Но никто из них до сих пор так открыто и не задался гораздо более общественно важным вопросом: может ли Гирс в современной Латвии рассчитывать на справедливое разбирательство своего явно политического дела.

На днях Гирсу в Москву была доставлена из Латвии повестка, по которой его вызывают в Латвию предстать перед судом по уголовному обвинению за его публичное противодействие русофобской фальсификации истории и критику режима латышской этнократии. Конкретно, Латвия собирается судить Гирса уголовным судом за противоречие закреплённому на уровне законов латышской этнократии мифа про советский «геноцид латышей». Ставшая подсудной в современной Латвии гражданская позиция Гирса была выражена им 18 ноября 2014 в статье под говорящим названием «Гражданским неповиновением по неонацлатышской догме». Кроме того, Гирсу в Латвии сейчас грозят уголовным преследованием ещё и по двум другим также политически мотивированным уголовным процессам:

за причастность к проведению в Даугавпилсе 8 декабря 2012 научно-практической конференции «Автономия Латгалии: политический, правовой, экономический, историко-культурный аспекты»;

за публикацию Гирса под названием «Новости из Парижа — в Латвии ежедневно», а именно за критику редакционной политики вражды и ненависти ряда латышских СМИ.

В этой связи крайне актуален вопрос: стоит ли Гирсу сейчас являться в Латвию, не является ли его право на справедливое судебное разбирательство иллюзорным и не окажется ли он там жертвой политической расправы под прикрытием правосудия по-латышски. Едва ли можно сомневаться в том, что в Латвии есть политическая установка на его подавление. В таких обстоятельствах у Гирса есть все основания в такую Латвию не возвращаться.

ИА REGNUM представляет наиболее показательные признаки того, что право Гирса на справедливый суд в Латвии крайне сомнительно:

(1) Правомерная общественно-политическая деятельность Гирса особо отрицательно отмечена в отчётах полицейской спецслужбы Латвии — Полиции безопасности (ПБ) — за 2013, 2014 и 2015 в качестве угрозы конституционному порядку Латвийской Республики;

(2) Министр внутренних дел Латвийской Республики в интервью прибалтийскому новостному агентству BNS от 6 июня 2015 назвал Гирса одним из четверых оппозиционных лидеров, которыми активно занимается подведомственная ему спецслужба — Полиция безопасности (ПБ);

(3) Парламентская фракция латышских неонацистов VL!-TB/ LNNK, участник правящей в Латвии коалиции, по факту акции гражданского неповиновения Гирса — демонстративно-протестного сожжения им своего паспорта гражданина Латвии — 25 июня 2015 обратилась к Генеральному прокурору Латвии, настаивая на необходимости уголовного преследования Гирса и лишения его латвийского гражданства;

(4) Решением МВД Эстонии подвергнут пятилетнему запрету (с 22 июля 2015) на въезд в Эстонию якобы за то, что представляет собой угрозу местной национальной безопасности страны;

(5) Политическое давление на Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) со стороны двух парламентских комиссий Латвии (Комиссия по правам человека и общественным делам / Комиссия по гражданству, миграции и сплочению общества) и парламентской фракции латышских неонацистов VL!-TB/LNNK на предмет недопустимости предоставления Гирсу слова в государственных СМИ Латвии. Данная реакция последовала за тем, что по приглашению русской службы гостелеканала LTV7 Гирс выступил гостем в прямом эфире передачи «Точки над i» от 15 октября 2015. В итоге 19 ноября 2015 NEPLP провёл особую дискуссию по данному случаю, пригласив на неё помимо особо негодовавших депутатов парламента Латвии ещё и представителей гостелерадио (LR4/LTV), госбюро правозащитника, а также Ассоциацию журналистов Латвии и кандидатов в члены правления NEPLP.

(6) Гирс назван представляющим собой пророссийскую угрозу национальной безопасности Латвии, соответствующее признание выражено председателем премьерской тогда ещё партии «Vienotība» и главой парламентской Комиссии по национальной безопасности Солвитой Аболтыней в интервью латышской газете «Neatkarīgā» (№222 (7112) от 20.11.2015).

(7) Представленное в качестве «исследовательского документального фильма» произведение антироссийской пропаганды под названием «Ģenerālplāns» (рус. — «Генеральный план») начинается видеозаписью наблюдения за выступлением Гирса с речью на законном митинге в поддержку воссоединения Крыма с Россией. Фильм сделан при финансировании Госдепартаментом США. Презентация произведения состоялась 3 марта 2016 в Латвийской национальной библиотеке при участии главы парламентской Комиссии по национальной безопасности Латвии Солвиты Аболтыни, советника президента Латвии по вопросам национальной безопасности и бывшего главы Бюро защиты конституции Латвии Яниса Кажоциньша, а также директора Центра передовых технологий NATO в области стратегических коммуникаций (StratCom) Яниса Сартса.

(8) Весной 2016 парламент Латвии принял политически-репрессивные поправки к Уголовному закону Латвии, которые предусматривают уголовную ответственность за «антигосударственные» действия в формате «гибридной и информационной войны». 10 марта 2016 в эфире государственной радиостанции LR4 во время информационно-аналитической программы «День за днём» один из инициаторов данного законопроекта, депутат парламента и заместитель председателя парламентской Комиссии по национальной безопасности Латвии Карлис Сержантс (партия «Союз Зеленых и Крестьян») сообщил, что эти поправки направлены на подавление деятельности ряда известных лиц, упомянув Гирса среди них.

(9) На заседании парламентской Комиссии по национальной безопасности Латвии 13 апреля 2016 Карлис Сержантс представил список 10 ведущих «агентов России» в Латвии, назвав Гирса одним из них — соответствующий фрагмент звукозаписи заседания парламентской комиссии был опубликован в выпуске одной из наиболее популярных латышских передач «Nekā personīga» (по-русски: «Ничего личного») от 17.4.2016 на телеканале TV3, к этим поимённо упомянутым 10 общественно-политическим деятелям русского сообщества Латвии в телепередаче применялось выражение «враги государства»;

(10) Дважды — 6.12.2012 и 16.12.2014 — Гирс подвергался со стороны Полиции безопасности (ПБ) фактически произвольным, политически мотивированным и противоречащим стандартам Европейского суда по правам человека и Суда Европейского союза обыскам в режиме так называемых «рыболовных экспедиций» (fishing expeditions / dawn raids);

(11) Заявление Гирса от 10.12.2015 о преступлениях и правонарушениях в деятельности Полиции безопасности (ПБ) и прокуратуры судебного округа Курземе фактически оставлено без должного внимания — Министерство внутренних дел, Генеральная прокуратура и Комиссия национальной безопасности Латвии по надуманным предлогам отказали в проведении предполагаемого по закону с их стороны подведомственного и парламентского контроля, а также надзора за законностью оперативной деятельности и процесса досудебного следствия со стороны ПБ и территориального отделения прокуратуры;

(12) Из засекреченных под грифом «ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП» документов Полиции безопасности (ПБ) следует, что организационно-правозащитные инициативы с непосредственным участием Гирса в случае товариществ «AVRORA.LV» и «Лига узников совести Латвии», а также СМИ «Информслужба ЗАРЯ» (www.zarya.lv) встречали политически мотивированное полицейское противодействие;

(13) Гирс рассматривался в качестве олицетворяющего угрозу интересам национальной безопасности Латвии в Центре стратегического исследования и безопасности Академии национальной обороны Латвии, об этом свидетельствует рассекреченная часть исследования (стр. 12) по теме «Возможность дестабилизации общества в Латвии: потенциальные угрозы национальной безопасности» — данному докладу присвоен статус ограниченного доступа, летом 2016 рассекречена лишь его итоговая часть.

Означают ли все эти обстоятельства, что «уголовные» дела Гирса в Латвии завершатся осуждающими приговорами? Нет, оправдательные приговоры не исключены, ведь все эти дела шиты белыми нитками и явно трещат по швам. Но латышская Фемида имеет сомнительную репутацию по части политических дел против деятелей русского сообщества Латвии. Поэтому решать с ней свои вопросы Гирсу объективно лучше на безопасном удалении, вне пределов досягаемости латышско-этнократических спецслужб.