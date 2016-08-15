Оттава, 16 августа, 2016, 01:09 — ИА Регнум.



Загрязнение окружающей среды может начаться задолго до того, как база появится из-подо льда

История может показаться сюжетом из фильма ужасов, но это произошло на самом деле. В 1959 году, во время холодной войны, США построили огромную военную базу подо льдами Гренландии. Было сооружено почти 4000 км тоннелей, прорытых в многометровом слое льда, посреди белой пустыни, в 200 км от побережья. Для мировой общественности целью постройки этой базы Camp Century были научные исследования, проводимые совместно с Данией — владелицей территории. Проект включал в себя ядерный реактор, который обеспечивал энергией всю базу. Одновременно на базе могло размещаться 200 человек. Там были офисные помещения, лаборатории, фитнес-зал и даже часовня. Под грифом «секретно», в тайне от своих союзников-датчан, армия США разработала план хранения ядерных боеголовок, которые могли быть запущены в сторону Советского Союза из подледных шахт. Таким был город подо льдом.

Сейчас ученые предупреждают, что климатические изменения «достанут из-под земли» базу, которая была закрыта и похоронена под снегом в далеком 1967 году. Руководители того проекта предполагают, что тоннели и прочие постройки были раздавлены льдом, толщина которого над базой увеличивалась с каждым годом. Но современные ученые из разных институтов и академий США и Канады поясняют, что Гренландия и Арктика являются зонами, более всего затронутыми глобальным потеплением. Это угрожает вытащить из-подо льда кучу токсичных материалов. Уильям Колган — ученый из Йорского Университета в Канаде — со своей командой считает, что если климат будет меняться с такой же динамикой, как сейчас, то ледяной город со всем его вредоносным содержимым обнажится уже к концу ХХI века.

«Когда мы анализируем климатическую модель, мы видим, что место, которое сейчас покрыто большим слоем снега, в 2090 году будет полностью свободным от него. Исследователи посчитали, что отходы на базе занимают 55 гектаров и составляют 200 000 литров дизельного топлива. Достаточно для того, чтобы 80 раз объехать вокруг света. Также исследователи говорят о том, что там может находиться неизвестное количество отходов в виде токсичных соединений, таких как полихлорированные дифенилы.

Еще там находится 240 000 литров канализационных отходов и некоторое количество охлаждающей жидкости, которая использовалась в ядерном реакторе.

Реактор был законсервирован после закрытия базы. Ученые считают, что загрязнение окружающей среды может начаться задолго до того, как база появится из-подо льда. Когда лед начнет таять, вода просочится на уровень, где находятся отходы, и они разнесутся по всей Гренландии. Исследователи не просят очищать зону, что дорого и трудоемко, потому что «на данный момент мы находимся в ситуации ожидания того, что лед растает до состояния, когда практически откроются эти отходы. И только так они могут быть убраны», — поясняет Колган.

Документальные съемки, произведенные армией США, зафиксировали огромное количество машин и специальной техники, которые были нужны, чтобы сначала построить базу, а потом закопать ее во льды. Легендарный журналист Волтер Кронкайт посетил это место во время строительства и спросил одного из офицеров, преследует ли создание данного объекта военную цель? Тот заверил, что нет, несмотря на то, что база была построена в ближайшей возможной к СССР точке. Также он не сказал ничего о проекте «Водяной Червь», по которому туда должны были доставить ядерные боеголовки и который впоследствии был отклонен.

Авторы исследования говорят, что это может быть дипломатической бомбой на грани взрыва. Международные экологические законы точно не определяют, кто же должен очищать от грязи испорченную землю, что может спровоцировать конфликт между США и Данией, хотя в принципе Гренландия имеет свое собственное правительство.