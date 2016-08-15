Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 августа, 2016, 00:55 — ИА Регнум. Российский борец греко-римского стиля Сергей Семёнов завоевал бронзу Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 130 кг.

Греко-римская борьба

В состязании за третье место российский спортсмен одержал победу над эстонцем Хейки Наби со счётом 6:0.

Таким образом, на счету сборной России уже 34 награды: 10 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых медалей.

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