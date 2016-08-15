Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 августа, 2016, 00:22 — ИА Регнум. Тренер сборной Германии по гребле на каноэ Штефан Венце, получивший серьёзную травму в результате аварии в Рио-де-Жанейро, скончался в госпитале 15 августа, сообщило германское издание Focus.

Каноэ

Авария произошла в минувшую пятницу, 12 августа. Такси, котором находились Штефан Венце и ещё один сотрудник немецкой сборной Кристиан Кединг, врезалось в бетонное ограждение рядом с олимпийским парком в Рио-де-Жанейро.

Кединг получил легкие травмы и вскоре был выписан из больницы, а у Венце была диагностирована черепно-мозговая травма, и его состояние врач сборной Германии оценивал как критическое.