Белград, 16 августа, 2016, 00:03 — ИА Регнум. Сербская радикальная партия во главе с Воиславом Шешелем намерена провести 16 августа в Белграде акцию протеста в связи с визитом вице-президента США Джозефа Байдена. В рамках акции запланирована раздача футболок с изображением кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщил Воислав Шешель в своём микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

«Покажем Джозефу Байдену, что его не хотят видеть в Белграде. Сербия за Дональда Трампа!», — написал лидер сербских националистов.

Акцию планируется провести перед зданием резиденции президента Сербии. «Все, кто вовремя придёт на протест против Джозефа Байдена, бесплатно получат красивые майки с цветным изображением кандидата в президенты Дональда Трампа», — сообщил Шешель, уточнив, что «единственное условие — майка должна быть сразу же надета». «Байден раскается в своём визите в Белград», — заявил он.

Напомним, вице-президент США Джозеф Байден 16 августа прибудет с визитом в Сербию. В Белграде он проведёт встречи с премьер-министром страны Александом Вучичем, а затем — с президентом Томиславом Николичем. Ожидается, что переговоры пройдут за закрытыми дверями. После этого Байден отправится в Приштину, где встретится с представителями руководства односторонне отделившегося от Сербии края Косово — президентом Хашимом Тачи и премьер-министром Исой Мустафой. Известно, что в Приштине Джозеф Байден будет присутствовать на открытии шоссе имени своего сына Бо, скончавшегося в минувшем году.