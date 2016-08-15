Рио-де-Жанейро, Бразилия, 16 августа, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Российский борец греко-римского стиля Давид Чакветадзе выиграл олимпийский турнир в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 85 кг. Таким образом, Чакветадзе принес российской сборной десятую золотую медаль. Состязания прошли накануне, 15 августа.

Флаг России

В финальном поединке Чакветадзе одолел украинского борца Жана Баленюка.

Третье место досталось белорусскому борцу Джавиду Хамзатову и германцу Денису Кудле.

Напомним, ранее золотую медаль по греко-римской борьбе в весовой категории до 75 кг завоевал российский борец Роман Власов.