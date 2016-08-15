Вашингтон, 15 августа, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп уверен, что его страна, под его чутким руководством может найти общий язык с Российской Федерацией в борьбе с запрещенной в обеих странах террористической группировкой «Исламское государство». Об этом Трамп заявил сегодня, 15 августа, выступая перед своими сторонниками в штате Огайо.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Трамп заявил, что Россия, также, как и США, крайне заинтересована в разрешении сирийского конфликта. Политик подчеркнул, что Россия ведет такую же серьёзную борьбу с терроризмом, как и США.

Кандидат от Республиканской партии пообещал, что в том случае, если он займет Овальный кабинет, его администрация будет следовать идее совместной международной коалиции и проведения операций для уничтожения ИГ, международного сотрудничества по пресечению финансирования террористов и расширения обмена разведывательной информацией.

Также Трамп заявил, что, став президентом США, он будет следовать доктрине сдерживания распространения радикального ислама. Любая страна, которая разделяет этот подход — будет союзником США, сказал Трамп.

Кроме того, Трамп пообещал провести международную конференцию по борьбе с терроризмом.