Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 23:55 — ИА Регнум. Мужская сборная России по волейболу одержала свою четвертую победу на Олимпиаде-2016, одолев в заключительном матче группового этапа сборную Ирана, сообщает «Р-Спорт».

Олимпийские Игры — 2016

Матч между российской и иранской командами завершился со счетом 3:0 (25:23, 25:16, 25:20).

Ранее в группе B российские волейболисты победили в матчах с командами Польши, Кубы и Египта и проиграли сборной Аргентины. Итоговое место наших спортсменов в группе определится по итогам матча между сборными Польши и Кубы, который начнется в 23:05 мск. Соперник российской сборной в четвертьфинальном матче станет известен позднее.