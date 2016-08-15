Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 23:25 — ИА Регнум. Российский гимнаст Денис Аблязин, завоевавший три медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, собирается сделать небольшую паузу для лечения и восстановления организма, сообщает RT.

Pierre-Yves Beaudouin Денис Аблязин

Спортсмен не смог сказать точно, сколько времени ему для этого потребуется, но после полного излечения Денис Аблязин собирается вернуться в спорт.

Напомним, Денис Аблязин завоевал три олимпийские медали на Играх в Рио-де-Жанейро: серебряную в опорном прыжке, бронзовую в упражнении на кольцах, а до того российский гимнаст стал вторым в командном многоборье.