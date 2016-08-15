Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 23:15 — ИА Регнум. В результате аварии в Рио-де-Жанейро погиб тренер сборной Германии по гребле на каноэ Штефан Хенце, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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«Мы безмерно опечалены в этот день», — говорит президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) Альфонс Хёрманн. «Слова не могут (даже) приблизительно описать то, что мы чувствуем в олимпийской команде после этой ужасной потери», — добавил он.

35-летний Хенце получил черепно-мозговую травму в результате аварии на такси, произошедшей 12 августа. С тех пор он находился в нейрохирургической клинике.