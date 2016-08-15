Минск, 15 августа, 2016, 23:00 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 15 августа в Малорите Брестской области заявил, что в Белоруссии каждому созданы все условия для достойного заработка и производители в стране начинают выходить из той трудной ситуации, в которой они оказались в связи с положением на внешних рынках, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Советский пищепром

«Нам сложно, за год это не сделаешь, но мы начинаем подниматься», — заявил Лукашенко, не называя кризис кризисом.

«Главное, чтобы не было ценового перекоса: когда нет возможности поднять зарплату, чтобы цены в это время не росли. Если это есть — это большой недостаток. Цены расти не должны сейчас», — сообщил руководитель постсоветской республики.

«Свое счастье надо искать на своей земле, — сообщил бессменный руководитель Белоруссии. — Мы должны сделать, чтобы и после нас люди жили нормально и работали — это главная моя задача».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Белстата, инфляция в Белоруссии за январь-июль выросла на 7,8%. Сопоставление января-июля 2016 года с таким же периодом прошлого года выявило рост индекса потребительских цен на 12,3%. В частности, продовольственные товары подорожали на 10,4%, непродовольственные товары — на 10,5%, услуги — на 20,3%. При этом Лукашенко, как и во время кризиса 2011 года, не признаёт наличие кризиса и своей ответственности за кризис, предпочитая искать виноватых за рубежом.