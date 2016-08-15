Калуга, 15 августа, 2016, 22:58 — ИА Регнум.



Н. Рябов. Рабочие

Порядка 0,64 млн тонн, что на 23% выше аналогичного показателя прошлого года составил объем выплавки стали на НЛМК-Калуга по итогам шести месяцев 2016 года, сообщили 15 августа корреспонденту ИА REGNUM на комбинате.

По данным предприятия, продажи сортового проката: арматуры и уголка, — за полугодие составили 381 тыс. тонн, в том числе на экспортные рынки — 101 тыс. тонн.

Работа по увеличению объема производства на НЛМК-Калуга ведется в рамках программ повышения операционной эффективности и объемов продаж товарной продукции. Это позволило металлургам в 2015 году сэкономить более 400 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расположенный в калужском индустриальном парке «Ворсионо» «НЛМК-Калуга» входит в число предприятий Сортового дивизиона Группы компаний Новолипецкого металлургического комбината

Завод, на котором трудится 1250 человек, в составе электросталеплавильного и прокатного цехов был запущен в июле 2013 года. Это инвестиционный проект мощностью 1,5 млн тонн в год по выпуску широкого сортамента металлопродукции строительного назначения, включая арматурный и фасонный прокат. Технология, разработанная для прокатного производства позволяет производить продукцию по отечественным и зарубежным стандартам. Инвестиции в строительство завода составили 38 млрд рублей, из которых 7,5 млрд направлены на внедрение передовых экологических технологий.