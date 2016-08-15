Уфа, 15 августа, 2016, 22:38 — ИА Регнум. В отличие от 2011 года, в 2016 партия «Единая Россия» в Башкирии оказалась в более конкурентных условиях, поскольку в текущей кампании социальный протест готовы аккумулировать сразу несколько партий («Яблоко», «Родина», «Патриоты России»). В недавно опубликованном докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Политическая ситуация в Республике Башкортостан в начале избирательной кампании по выборам в Государственную Думу», эксперты отмечали, что среди парламентских партий наиболее уязвимые позиции в республике имеет «Справедливая Россия». Слабо проведя предэлекторальный цикл, «эсеры» были вынуждены искать лидеров вне республики.

ИА REGNUM СМИ Башкирии

«За честные выборы» в Башкирии не все партии

8 августа, сообщил «Уфа-пресс», соглашение «За честные выборы» заключили представители ряда региональных партийных отделений. По словам Геннадия Шабаева, сопредседателя объединения «Честные избирательные кампании Республики Башкортостан» среди подписантов оказались партии КПРФ, «Единая Россия», «Зелёные» и «Альянс зелёных», ПАРНАС, «Партия пенсионеров России», «Яблоко», «Коммунисты России» и «Патриоты России». ЛДПР и «Справедливая Россия» отказались участвовать в этом мероприятии. Как заявил эсэр Гаджимурад Омаров, «нет смысла участвовать в этом балагане».

В Башкирии попросили погодить с продажей акций «Башнефти»

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что глава Башкирии Рустэм Хамитов написал письмо Владимиру Путину с предложением отказаться от приватизации госпакета (50,08%) «Башнефти» в этом году или же продать только 25% акций компании. По мнению господина Хамитова, такие меры позволят сохранить выполнение «Башнефтью» социальных обязательства перед республикой. Ранее в Минэкономики сообщили, что глава Башкирии также предложил консолидировать федеральный и региональный пакеты акций «Башнефти» и передать объединенный пакет (в сумме 75,08%) в управление специализированной управляющей компании. «Письмо поступило в Минэкономразвития и сейчас проходит стадию проработки и рассмотрения», — сказала пресс-секретарь ведомства Елена Лашкина. Представитель Рустэма Хамитова заявил, что республика постоянно ведет консультации по вопросу продажи акций «Башнефти», «с целью соблюдения интересов республики в ходе приватизации компании в части сохранения налоговой и дивидендной политики, а также благотворительности», — сказал он, не уточнив деталей.

Инфляция и плата ЖКХ как у середнячков

Ряд СМИ 8 августа сообщил, что летнее повышение квартплаты в Башкирии составило в среднем 6%. По мнению Управления федеральной службы статистики по РБ, повышение цен на услуги ЖКХ имело формирующее значение для сектора сферы услуг, который, в свою очередь, определил июльский уровень инфляции. Башстат исследовал семь видов тарифов: больше всего подорожало водоотведение (10,1%), далее следуют электроэнергия (7,4), отопление (6,8) и горячее водоснабжение (6,5). Холодная вода выросла в цене на 4,9%, а услуги управляющих организаций по эксплуатации домов — на 4,4%. Меньше всего в этом сезоне подорожал газ — всего на 2%. По данным ведомства, уровень инфляции в республике за полгода составил 3,7%: это выше, чем, например, в Татарии и Оренбургской области, но ниже, чем в Свердловской области и Пермском крае.

Фальшивомонетчиков накрыли

9 августа СМИ республики изобиловали сообщениями на криминальную тему. «Горобзор» сообщил, что в Уфе полицейские задержали группу фальшивомонетчиков с 5-тысячными купюрами. Вечером был задержан автомобиль ВАЗ-2115, в котором находились трое мужчин, жителей Черниковки, все ранее судимые за различные преступления. При досмотре автомобиля задержанных обнаружено и изъято 16 фальшивых пятитысячных банкнот на сумму 80 тысяч рублей, а также настоящие купюры, на которые они обменивали подделки. Качество подделок было настолько высоко, что визуально отличить фальшивку от настоящей купюры не представлялось возможным. В городах Уфа, Благовещенск и Стерлитамак злоумышленники расплачивались фальшивыми купюрами, приобретая относительно недорогой товар и получая на сдачу настоящие банкноты. Пока установлена причастность подозреваемых к 100 фактам сбыта поддельных банкнот. Задержанные арестованы.

Избил-отсидел-может служить

«Комсомольская правда в Уфе» в этот день отметила, что в Башкирии сотрудник колонии до смерти избил заключенного, но после отбывания наказания он снова сможет работать в органах. На днях в Башкирии огласили приговор бывшему инспектору исправительной колонии №3. Как установили в суде, 11 июля 2014 года два сотрудника колонии досматривали вновь прибывших, как вдруг один из осужденных, 26-летний молодой человек, начал сопротивляться. Тогда один инспектор скрутил дебоширу руки, чтобы тот успокоился, а в это время его напарник начал колотить парня резиновой дубинкой. Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы и позже скончался на больничной койке. Приговором суда бывшему лейтенанту внутренней службы одного из отделов ИК-3 назначено 3 года, 3 месяца лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, мужчине запрещено работать в правоохранительных органах и уголовно-исправительной системе, но только на 3 года.

Как не подпустить уголовников к детям

ИА «Башинформ» 9 августа сообщил, что в Башкирии выявили системную проблему в детских лагерях. Руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Сергей Корлыханов сообщил, что отдых детей в оздоровительных лагерях организован на должном уровне, но есть вопрос по справкам об отсутствии судимости у персонала. «Условия проживания, качество питания, санитарное состояние, организация отдыха и оздоровления у нас нареканий не вызвали. В каждом из проверенных них работают преподаватели и вожатые, не имеющие справок об отсутствии судимости, — рассказал эксперт ОНФ. — Это является прямым нарушением законодательства и недопустимо с точки зрения обеспечения безопасности». По его словам, даже если справка имеется, то возникают вопросы о сроке ее действия. По закону срок, в течение которого данная справка действительна, не установлен.

Поддельное молоко есть, но оно соседское

10 августа Башкирское региональное приложение к газете «Аргументы и факты» отметило, что молоко и молочную продукцию можно называть не животной, а растительной пищей. Всего республика производит 1 млн 800 тыс. кг молока, это первое место в РФ. До 700 тысяч идёт на переработку, остальное продаётся. Башкирские производители выпускают качественную продукцию. Но тендеры на поставку молока и молочной продукции в комбинаты питания выигрывают конкуренты из соседних регионов, у кого продукция дешевле и не проходит проверку на качество. Кстати, Россельхознадзор составил «честный список» молочников. В нём более 50 производителей из РФ, из них два производителя — башкирские.

За ипотеку платить стало тяжелей

Ряд СМИ в этот день отметил, что по данным НБКИ, в Башкирии первом полугодии просроченная задолженность в целом продолжает расти, но ее динамика существенно замедлилась, по сравнению с 2015 годом. У жителей Башкирии не хватает денег на выплату автокредитов и ипотеки. В первом полугодии уровень просроченных долгов за автокредиты увеличился на 0,4% до 10,9%. Такая же ситуация с ипотекой — рост на 0,4% до 5,4%. Специалисты отмечают, что динамика продолжает двигаться в отрицательном векторе, однако более низкими темпами. Спасают ситуацию выплаты по кредитным картам, где просрочка отметила снижение на 0,3% до 28,4%. В целом по республике доля просроченных платежей по кредитам составляет 22,8%.

Как ГНС с властями «бодался»

«Коммерсантъ в Уфе» 10 августа рассказал, что ОАО «Газпром нефтехим Салават» (ГНС) подало кассационную жалобу на решения судов предыдущих инстанций по делу о взыскании с администрации Салавата и регионального министерства земельных и имущественных отношений переплаты за аренду земельных участков. Жалоба подана и зарегистрирована 9 августа, дата заседания арбитражного суда Уральского округа пока не назначена. Ранее сообщалось, что в 2009—2013 годах компания и комитет по управлению собственностью минзема Башкирии заключили ряд договоров аренды земельных участков в Салавате. Однако в декабре 2011 года правительство Башкирии установило для Салавата новую кадастровую стоимость земель. ГНС обжаловал соответствующее постановление властей в судах, которые частично удовлетворили его требования. С октября 2014 года ГНС по этим договорам пытался взыскать с мэрии Салавата и минзема 316,731 млн руб. неосновательного обогащения. Однако позднее истец сократил сумму претензий до 116,181 млн руб. Арбитражный суд Башкирии, изучив обстоятельства дела, в середине апреля этого года пришел к выводу, что факт неосновательного обогащения властей доказан, однако сократил сумму взыскания до 7,701 млн руб. Не согласившись с таким решением, в середине мая компания обжаловала его в восемнадцатом арбитражном апелляционном суде, который в июле этого года поддержал решение предыдущей инстанции.

Скандал в доме правосудия

11 августа ряд СМИ сообщил, что Советский районный суд приговорил бывшего секретаря судебного заседания 28-летнюю Лиану Мурзину и ее знакомого 31-летнего Руслана Байбирдина к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет за вымогательство 1,5 млн руб. от судьи мирового суда. Как установил суд, в конце 2014 года Лиана Мурзина, узнав о предстоящем увольнении, с помощью запасного ключа открыла сейф судьи, у которого работала секретарем, и скопировала его административные дела и личный дневник. С января по февраль прошлого года сообщники вымогали у судьи 1,5 млн руб. за неразглашение якобы порочащей информации, а также лгали о том, что правоохранительные органы подозревают судью в совершении девяти преступлений, и ведут проверку по данным фактам. После очередного смс-сообщения от вымогателей судья обратилась в региональное управление ФСБ. Злоумышленники были задержаны с поличным во время получения части оговоренной суммы в размере 100 тыс. руб. Лиана Мурзина свою вину не признала, ее сообщник признал частично. Кроме условного срока, каждому из них назначен штраф в размере 100 тыс. рублей.

В каких районах Башкирии долго не живут

«Три шурупа» в этот день отметили, что в пяти районах Башкирии отмечается высокая смертность населения, чем свидетельствуют предоставленные Минздравом Башкирии данные по смертности населения за первое полугодие 2016 года. В пяти районах республики уровень смертности оценивается как высокий. В этот перечень попали Балтачевский, Бураевский, Буздякский, Гафурийский и Шаранский районы. Среди основных причин смертности здесь называется старение, нездоровый и малоподвижный образ жизни, вредные привычки (алкоголь, курение), ожирение и низкая медицинская активность. Низким уровнем смертности отличаются города Агидель, Нефтекамск, Октябрьский, а также Уфимский и Бурзянский районы. В целом за первое полугодие сохраняется естественный прирост населения.

Черные копатели не дремлют

Ряд СМИ в этот день сообщил, что по данным ведомства, за полгода в республике было выявлено 87 случаев незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых. В общей сложности так называемые чёрные копатели добыли 474 кубометра природных ресурсов. Больше всего нарушителей выявили на территории Уфы, Белорецкого и Дуванского районов РБ. Общая сумма наложенных на них штрафов превысила 6,6 млн рублей. По трём случаям возбуждено уголовное дело.

Меньше детей, больше абортов у детей до 14 лет

12 августа «Уфимская волна» сообщила, что в регионе возросло число абортов у девочек до 14 лет. За первые 6 месяцев 2016 года в республике родилось свыше 27 тыс. детей. К сожалению, эта цифра меньше, чем в прошлом году. Снижение рождаемости вызвано уменьшением количества женщин детородного возраста. Но общий показатель рождаемости в регионе выше российского на 11,3%. Рост произошел за счет рождения вторых и последующих детей в семье. Количество случаев прерывания беременности у 15−17-летних девушек снизилось в полтора раза. Однако, настораживает печальная статистика абортов у девочек до 14 лет. Также, в выступлении прозвучали цифры общей заболеваемости среди подростков. За пять лет статистка болезней указанной категории граждан выросла на 7%.

«Муслим-сити» — в названии ли дело?

«Коммерсантъ в Уфе» в этот день сообщил, что митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон высказался против девелоперского проекта Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ) «Муслим-сити». О своих опасениях он написал главе администрации Уфы. По мнению Никона, «развитие застроенной территории по пути, предложенному ДУМ РБ, является непродуманным и имеет чрезмерный масштаб». «Учитывая, что неподалеку расположен православный Покровский храм, — говорится в письме митрополита Никона, — изначально предполагалось использовать прилегающую к мечети территорию для создания единого комплекса, объединяющего культовые сооружения, что являлось бы символом связи религий, единства народов, населяющих республику». Кроме того, само название проекта «Муслим-сити», по мнению владыки, может спровоцировать в республике конфликты между конфессиями. Заказчиком «Муслим-сити» является ДУМ РБ. Оно выкупило право аренды 8,2 га земли у мечети на торгах мэрии в декабре 2014 года, уплатив за него 56,82 млн руб. Застройщиком территории является компания «Алтын курай», по 25% которой принадлежит главе ДУМ Нурмухамету Нигматуллину и его заместителю Аюпу Бибарсову, 50% — управделами управления Ильдару Ишееву. Нурмухамет Нигматуллин заявил, что название «Муслим-сити», по его словам, рабочий вариант: «Это название не догма. Догма — пять намазов в день. Вот это мы не можем менять, а название можем».

Отмененный форум

Ряд СМИ 12 августа сообщил, что в Уфе отменили молодежный форум Ufaforum, на котором должны были собраться более 500 делегатов-башкир из Башкирии, Челябинской, Свердловской и Оренбургской областей, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других регионов. Часть участников уже успели приехать, остальным предложили остаться дома. Мероприятие было широко анонсировано и должно было продлиться три дня на базе интерната-гимназии №1. Но в день его начала власти Башкирии отозвали разрешение. Но организаторы предложили приехавшим участникам собраться вместе и пообщаться на пикнике за городом.

Погиб, спасая коллегу

13 августа ряд СМИ сообщил, что в Башкирии двое работников погибли при очистке канализации. Работники ООО «Ремонтно-строительная компания» выполняли очистку канализации на территории ОАО «Чишминский сахарный завод». Вначале один из работников полез в колодец без средств защиты и страховки. Когда он упал, второй работник полез его спасать и упал тоже. Их обнаружили сотрудники завода и вызвали службу спасения. Обоих мужчин извлекли из колодца без сознания и госпитализировали, однако спасти их не удалось. Предположительной причиной смерти стало отравление скопившимся в колодце газом. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и точные причины смерти.

Наши мушкетеры в Рио

«Комсомольская правда в Уф» в этот день поздравляла олимпийцев-рапиристов: Тимура Сафина, Артура Ахматхузина и Алексея Черемисинова, назвав их мушкетерами. Герои пятого золота в копилке нашей сборной и правда оказались близки: 24-летний Тимур и 28-летний Артур родом из Уфы. И для обоих эта Олимпиада — не первая, они участвовали в лондонской, но именно в Рио-де Жанейро фехтовальщиков ждал триумф. Причем Сафин отличился два раза — в Бразилии он уже успел завоевать бронзу. 28-летний Артур Ахматхузин посвятил свою победу невесте Юле, сыну Давиду (ему еще нет и двух месяцев), и всей своей семье.

Больше школ, хороших и разных

14 августа «UfaTime» сообщил, что концепция развития образования, представленная на августовском совещании, предусматривает увеличение количества дошкольников, обучающихся на родном языке. Эту цифру планируется увеличить с 13% до 18% к 2020 году.