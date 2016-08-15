Минск, 15 августа, 2016, 22:35 — ИА Регнум. О важности поддержания высокой кадровой и исполнительской дисциплины, а также рачительного расходования бюджетных средств заявил 15 августа на совещании в Малоритском райисполкоме Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

president.gov.by Александр Лукашенко и Виктор Янукович

Лукашенко отметил важность «передать напряжение вниз» по всей вертикали, начиная от губернатора до конкретных исполнителей и руководителей на местах. Для предупреждения и реагирования на возможные злоупотребления или бездействие на местах на помощь руководителям должны своевременно приходить «силовики».

«Любое неисполнение — это бардак, развал не только власти, но и государства. И мы ровненько скатимся на украинский вариант», — заявил Лукашенко.

«Милиция, КГБ, прокуроры — они все должны вертеться вокруг руководителя и ему помогать. Я хочу, чтобы это вся страна услышала, — сказал он. — Чтобы больше не было жалоб, что на кого-то «наехал» милиционер, КГБ, на кого-то прокурор «накатил». Все они прекрасно понимают, что мы живем от того же колхоза и промышленного предприятия».

«Насколько это возможно, мобилизуйте свои коллективы, соберитесь сами и вперед. Другого нам не дано. Действуете!», — дал указание руководитель постсоветской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Александр Лукашенко одним из первых поддержал государственный переворот на Украине, пообещав украинским мятежникам поддержку «по всем направлениям». Лукашенко принял непосредственное участие в легитимации хунты и отказался от поддержки Москвы по «украинскому вопросу» и даже предлагал ввести белорусские войска в зону донбасского конфликта.

Отметим, очередной кризис в Белоруссии длится третий год. Александр Лукашенко и его подчинённые не признают личной ответственности за происходящее, подчинённый ему госаппарат и в целом политическая система в Белоруссии считались на Западе антидемократичными, пока не изменилось отношение к России.