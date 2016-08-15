Рим, 15 августа, 2016, 22:28 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM

Маурицио Молинари, итальянский журналист и автор издания la Stampa, в статье «Большая игра Путина: стратегия на трех фронтах» рассуждает о последних событиях в мире: стычки на границе с Украиной и инцидент в Крыму, кровавая битва за Алеппо, примирение России и Турции. По мнению автора, все это говорит о решимости, с которой Владимир Путин строит вокруг Российской Федерации амбициозный проект — новый международный порядок.

Итак, следуя тексту статьи, Путин ведет защиту на трех фронтах. Первый фронт: стычки с Киевом на границах Крыма, включая отправку ракет S-400 — «все это используется, чтобы дать понять Восточной Европе, что Москва остается главным героем региона, решительно защищая права русскоязычного населения, и она вообще никак не запугана развертыванием войск НАТО вдоль ее границ».

Второй фронт: усиление наступления в Алеппо с массивным обстрелов районов, находящихся в руках исламских повстанцев — это говорит о желании «навязать режим Асада в гражданской войне, заранее обеспечивая себе поддержку Дамаска в будущем балансе между великими соперниками Ближнего Востока, Ирана и Саудовской Аравии».

Третий фронт: примирение с Реджепом Эрдоганом, «незаменимым в переговорах по Сирии, поскольку он поддерживает исламских повстанцев, но все же он помогает определить в Турции экономического и политического партнера на более широкой арене Евразии, несмотря на свою принадлежность к альянсу».

Маурицио Молинари предлагает более внимательно изучить эти фронты, чтобы понять: «везде присутствует Путин, который намерен уменьшить влияние США»: на Украине хочет ослабить авторитет Вашингтона как гаранта в Восточной Европе, в Сирии стремится продемонстрировать более мощный военный потенциал против джихадистов, чем коалиция более 60 стран во главе с Обамой, в Турции стремится разрушить связь Анкары с НАТО, используя для этой цели даже раздражение Эрдогана в связи с наличием в Пенсильвании предполагаемого зачинщика несостоявшегося 15 июля переворота.

Автор статьи отмечает, что больше всего доставляет радости Путину в этой большой игре (эпицентр которой находится в восточной части Средиземного моря) образ Запада, раздираемый разногласиями в вопросах миграции и терроризма, ослабленный в экономическом плане, где также, в конечном счете, и дефицит толковых руководителей, поскольку все чаще происходят протесты, пример — Brexit. «Амбиции Путина заключаются в желании заложить основы для нового международного порядка, больше не с центром на Западе. Путин и Эрдоган почувствовали себя изолированными от обоих проектов Большой Европы после холодной войны, и теперь требуют реванша».

«В более общем плане Путин строит сеть привилегированных отношений со странами, в которых политические модели отличаются от западных демократий — от Белоруссии до Турции, от Египта до Ирана, вплоть до бывших советских республик Средней Азии», — утверждает журналист. А средства, используемые президентом России, следующие: энергетические инвестиции, военное присутствие и «мягкая сила», очень эффективная, о чем свидетельствует популярность телевидения «Russia Today» в арабском мире.

Однако Молинари предупреждает: фаза стратегического расширения Кремля, скорее всего, остановится с выходом Обамы из овального кабинета: «любой, кто будет преемником, будет иметь менее сговорчивый подход на международной арене, особенно Москва боится успеха Хиллари Клинтон, потому что ее кандидатура выражает готовность Вашингтон вернуть утраченные в последние годы позиции».