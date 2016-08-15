Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 22:23 — ИА Регнум. Боксер Хасанбой Дусматов завоевал первую золотую медаль среди членов сборной Узбекистана в Рио-де-Жанейро.

Боксерские перчатки

В финале в весовой категории до 49 кг он одержал победу над 24-летним представителем Колумбии Юберхеном Мартинесом Ривасом.

По итогам трех раундов ему присуждена победа единогласным решением судей (3:0 — 30:27, 30:27, 30:27).

Дусматов — второй в истории Узбекистана боксер, завоевавший золотую олимпийскую медаль. До этого на высший пьедестал в 2000 году на Олимпиаде в Сиднее поднимался Мухаммадкадыр Абдуллаев.

15 августа за выход в финал поборется и другой узбекистанский боксер — Шакрам Гиясов, выступающий в весовой категории до 69 кг.