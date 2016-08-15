Тегеран, 15 августа, 2016, 22:15 — ИА Регнум.

Командир 65 воздушно-десантной бригады спецназа (NOHED) Вооруженных сил Ирана Амир Нузар Намати в эксклюзивном интервью агентству ISNA рассказал о задачах, стоящих перед спецподразделением.

ИА REGNUM

«Общая задача бригады заключается в выполнении боевых операций в воздухе, море и на земле. В соответствии с этими задачами и выстроена военная структура подразделения. Обучение ведению специальных операций и нерегулярных военных действий других подразделений ВС ИРИ — еще одна задача, которую выполняет 65 бригада», — цитирует военачальника агентство ISNA.

Намати заявил о постоянной повышенной боеготовности подразделения. «Бойцы бригады принимают участия во всех учениях, проводимых Сухопутными силами. Спецназ обладает необходимым опытом и навыками, чтобы в любой момент выполнить боевую задачу», — заявил командир NOHED, добавил, что обучение личного состава бригады включает 11 дисциплин, включая прыжки с парашютом, подводное плавание, горную подготовку, действия в пустыне и лесу, тактико-специальную и огневую подготовку, освобождение заложников.

В апреле 2016 г. заместитель командующего сухопутными войсками ВС ИРИ Али Арасте подтвердил информацию об участии бойцов 65-й бригады в борьбе с ИГИЛ (запрещена на территории РФ) в Сирии. 65-я бригада — одно из элитных подразделений ВС Ирана. Она была сформирована еще до исламской революции 1979 г. До революции бойцов 65-й бригады готовили инструкторы британской Особой военной службы (SAS).