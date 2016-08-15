Москва, 15 августа, 2016, 22:14 — ИА Регнум. Бывший сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден отреагировал на сообщения в западных СМИ о своей смерти цитатой из Марка Твена, написав об этом в своем микроблоге в Twitter.

Эдвард Сноуден

«Слухи о моей смерти сильно преувеличены», — процитировал Сноуден великого писателя и подкрепил своё сообщение фотографией Марка Твена.

Напомним, что адвокат Анатолий Кучерена, представляющий в России интересы бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, также опроверг сообщения ряда западных СМИ о том, что его клиент убит в России. Кучерена назвал это провокациями и предложил общественности не поддаваться на них.

Напомним, в июне 2013 года сотрудник Агентства Национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден передал изданиям The Washington Post и Guardian ряд служебных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Власти США предъявили ему обвинения по трем статьям, каждая из которых грозила Сноудену десятилетним сроком заключения.

Сноуден через Гонконг прилетел в Москву, где длительное время находился в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, так как после его прибытия в Россию из Гонконга власти США аннулировали его паспорт. 1 августа 2014-го года Эдвард Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России, который позволяет ему свободно перемещаться как по России, так и за ее пределами.