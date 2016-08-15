Ереван, 15 августа, 2016, 22:11 — ИА Регнум. Делегации во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу прибыла в Ереван. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве обороны Армении.

mil.ru Сергей Шойгу

Возглавляемая Шойгу делегация 16 августа примет участие в очередном заседании министров обороны стран ОДКБ.

«В программе рабочей поездки в Армении предусмотрена двусторонняя встреча глав оборонных ведомств России и Армении Сергея Шойгу и Сейрана Оганяна, в ходе которой будут рассмотрены вопросы сотрудничества в оборонной сфере. Также планируется подписание соглашения о взаимодействии в области выявления и оценки радиационной, химической и биологической обстановки в интересах Объединенной группировки войск (сил) армий двух стран», — говорится в сообщении минобороны России.

Сергей Шойгу прибыл в Армению из Азербайджана, где он находился 14−15 августа с кратким рабочим визитом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа глава оборонного ведомства России побывал в Азербайджане, где провёл переговоры с военно-политическим руководством страны.

Примечательно, что 12 августа с визитом в Москве находился министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, а 13 августа в Москве побывал глава оборонного ведомства Армении Сейран Оганян.

Во время переговоров Сергея Шойгу с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым в Баку затрагивалась тема нагорно-карабахского урегулирования. Об этом сообщил официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенко.

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По мнению пожелавшего остаться неназванным эксперта, после встреч президента России с главами Азербайджана, Ирана, Армении и Турции, на которых одной из главных была карабахская проблематика, роль переговорщика была поручена именно Шойгу. Эксперт также отмечает, что скорее всего Шойгу поручено согласовать какие-то технические детали, которые были обговорены во время недавних контактов на высшем уровне, так как, у министра обороны России не планируется встреча с президентом Армении, который сразу же после переговоров с Владимиром Путиным в Москве отправился в Бразилию.