Владикавказ, 15 августа, 2016, 22:03 — ИА Регнум. В РСО-Алания возобновят работу предприятий военно-промышленного комплекса. Как сообщает 15 августа корреспондент ИА REGNUM, с этой целью в республику прибыла группа работников госкорпорации «Ростех» во главе с индустриальным директором Сергеем Куликовым.

rso-a.ru Делегация госкорпорации «Ростех» изучает в Северной Осетии деятельность оборонных предприятий

Представители госкорпорации должны изучить потенциал заводов, которые в советское время занимались выпуском продукции для оборонного комплекса СССР. Специалисты в ходе работы определят возможность реанимации предприятий, которые более 20 лет не оснащались новым оборудованием и занимались производством различных товаров, в том числе и не военного значения. По результатам оценки комиссии будут приняты соответствующие меры по восстановлению заводов, вошедших недавно в состав корпорации «Ростех».

По приезду во Владикавказ, гости в сопровождении руководителя Северной Осетии Вячеслава Битарова посетили предприятия «Гран», «Разряд» и Владикавказский технологический центр «Баспик». На заводе «Гран», где выпускаются электронно-оптические преобразователи, используемые в военных целях, подробно рассказали им о производственном процессе. На территории завода «Разряд» они изучили особенности выпускаемого прибора — источника света «ИСК-200», который широко используется для нужд обороны. Специалисты убедились в том, что есть возможности увеличения объемов, исходя из планируемого роста гособоронзаказа и очевидного спроса на продукцию, которую изготавливают во Владикавказе.

Как подчеркнул Сергей Куликов, заводы в Осетии должны вписаться в стратегию развития госкорпорации. В частности, в них намечен 17% рост объемов производства. Выручка от деятельности предприятий, действующих в республике, составила 140 млн рублей, и производства сейчас обеспечены заказами.

Представитель госкорпорации сказал, что за время пребывания в регионе им удастся наладить контакты, выстроить надежное партнерство с руководством республики, это будет способствовать улучшению ситуации на заводах. Куликов пояснил, что здесь важную роль будут играть рыночные механизмы. Речь, прежде всего, конечно же, идет об освоении новых изделий, привлечении инвестиций. При этом госкорпорация избавиться от выпуска непрофильной продукции.

В администрации главы Северной Осетии заявили, что до конца августа будет разработана «дорожная карта», способная придать мощный импульс заводам. Документ будет утвержден в сентябре текущего года, когда в республику приедет генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Напомним, что в состав «Ростеха» вошли 7 североосетинских заводов, один их них расположен в городе Алагире. В настоящее время предприятия работают с перебоями, многие рабочие находятся в вынужденных отпусках. Контакты госкорпорации с властями РСО-Алания начались после встречи Вячеслава Битарова и Сергея Чемезова в Москве. Предприятия, которые в силу объективных причин, не удастся задействовать, будут переданы в республиканскую собственность.

Глобальная задача для республики — рост промышленного производства. Об этом на встрече с директорами семи предприятий оборонного комплекса Северной Осетии заявил временно исполняющий обязанности премьера Таймураз Тускаев. Все эти заводы входят в государственную корпорацию Ростехнологии. Глава кабмина поручил подготовить предложения по выходу местной оборонки из кризиса, а также проанализировать причины бедственного положения. Единственное успешное предприятие — «Баспик», остальные вынуждены простаивать из-за отсутствия заказов или их маленького объема. Предложения директоров и их пожелания будут озвучены в понедельник на встрече с делегацией Ростехнологий, которая прибудет в республику по приглашению врио главы Северной Осетии Вячеслава Битарова