Скрантон, США, 15 августа, 2016, 21:56 — ИА Регнум. Вице-президент США Джозеф Байден раскритиковал кандидата в президенты Дональда Трампа за высказывания последнего об «Исламском государстве» (структура, запрещённая в России).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Селфи

Байден считает, что замечания республиканца Трампа о том, что якобы президент США Барак Обама создал ИГИЛ (запрещена в РФ), повышают угрозы для физической безопасности американских войск в Ираке, передаёт Reuters.

«Трамп уже делает нашу страну менее безопасной», — сказал вице-президент собравшимся на совместном выступлении с кандидатом демократов Хилари Клинтон в г. Скрэнтон, штате Пенсильвания.