Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Российский гимнаст Денис Аблязин стал трехкратным призёром Олимпиады-2016 по спортивной гимнастике, сообщает «Лайф».

Pierre-Yves Beaudouin Денис Аблязин

К ранее завоеванным в командном многоборье серебряной медали и сегодняшней бронзе за упражнения на кольцах 24-летний российский спортсмен добавил серебряную медаль в опорном прыжке.

Показав результат в 15,516 балла, Денис Аблязин уступил только представителю КНДР Ри Се Гвану, набравшему 15,691 балла. Бронзовая медаль досталась японскому гимнасту Кензо Шираи.

Денис Аблязин стал вторым российским спортсменом из состава олимпийской сборной, сумевшим завоевать на Играх-2016 три медали. Ранее такого результата добилась гимнастка Алия Мустафина, которая в числе трех медалей имеет одну золотую, полученную за упражнения на брусьях.

Теперь в копилке олимпийской сборной России на Играх в Рио-де-Жанейро имеется 32 награды, девять из которых золотые.