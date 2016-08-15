Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 15 августа, 2016, 21:26 — ИА Регнум.

  • Сергей Лавров заявил, что у России имеются неопровержимые доказательства причастности Украины к диверсии в Крыму;
  • Погодные условия бросают вызов городам. Как местная власть решает проблемный вопрос?
  • Бизнес губит жителей приморской глубинки: здоровье людей в опасности;
  • В Хабаровском крае продолжается череда громких арестов в правительстве;
  • Расселение аварийного фонда Севастополя под угрозой срыва.