Радио REGNUM: второй выпуск за 15 августа
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 15 августа, 2016, 21:26 — ИА Регнум.
- Сергей Лавров заявил, что у России имеются неопровержимые доказательства причастности Украины к диверсии в Крыму;
- Погодные условия бросают вызов городам. Как местная власть решает проблемный вопрос?
- Бизнес губит жителей приморской глубинки: здоровье людей в опасности;
- В Хабаровском крае продолжается череда громких арестов в правительстве;
- Расселение аварийного фонда Севастополя под угрозой срыва.