Ереван, 15 августа, 2016, 21:22 — ИА Регнум. С 10-го по 15-ое августа в армянском высокогорном курорте Цахкадзор прошло уникальное мероприятие — Пятый международный фестиваль пантомимы имени Леонида Енгибарова. В программу фестиваля, помимо пантомимы, были включены цирковые, танцевальные, акробатические, фокусные номера.

Со следующего года фестиваль станет ежегодным и будет также проводится в других городах Армении. А уже в нынешнем году представления прошли также на Северном проспекте в Ереване и в знаменитом амфитеатре в Дилижане.

В ходе фестиваля состоялись уникальные мастер классы, а также первая всемирная конференция, во время которой были обсуждены проблемы современной пантомимы.

Армения — страна театров

По словам художественного руководителя Ереванского государственного театра кукол им. Ованеса Туманяна, заслуженного деятеля искусств Армении Рубена Бабаяна, фестиваль действительно можно считать состоявшимся. Он подчеркнул, что одной из его главных целей было межнародное общение.

«Для меня фестиваль важен тем, что проводится в уникальном формате. Со временем он становится все более интересным и разнообразным», — сказал Бабаян.

Режиссер отметил, что в рамках фестиваля представлены постановки самых разных жанров, начиная от классической пантомимы, моноспектаклей до танцевальной пантомимы. «Думаю, задача, поставленная перед организаторами фестиваля, была полностью выполнена. Армения — театральная страна и любая театральная труппа может приехать сюда, выступая в своем формате», — добавил Бабаян.

Вместе с тем художественный руководитель Государственного театра пантомимы Жирайр Дадасян подчеркнул, что фестиваль был действительно очень насыщенным. По его словам, в рамках мероприятия состоялись очень полезные с профессиональной точки зрения обсуждения.

«В рамках фестиваля мы впервые провели международную конференцию пантомимы, в ходе которой были подняты серьезные вопросы, касающиеся данного вида театрального искусства», — добавил Дадасян.

По его словам, еще одним важнейшим достижением стало то, что фестиваль отныне будет ежегодным.

Участники фестиваля о своих впечатлениях

В фестивале пантомимы в этом году приняли участие мимы и театральные труппы из Сербии, Грузии, Ирана, Украины, России, ЮАР и Франции. Все они остались довольные организацией мероприятия и его эффективностью.

Актер проекта «Силентиум» санкт-петербургского театра Сказки Александр Дурезов, делясь впечатлениями от мероприятия, сказал, что он вновь с удовольствием вновь принял бы участие в таком фестивале. «Нам здесь очень понравилось, здесь очень доброжелательная атмосфера не только внутри фестиваля, но и вообще в целом в городе и стране. Нам здесь очень приятно и комфортно находиться в душевном плане», — подчеркнул Дурезов.

Он добавил, что фестиваль создан для того, чтобы обмениваться опытом, увидеть, как отностся к профессии в той или иной стране. «Это все действительно пошло нам на пользу, и мы безумно благодарны организаторам фестиваля», — добавил актер.

Как рассказала представительница детско-юношеского театра «Живосвет» (город Армавир, Краснодарский край) Ирина Меликян они приехали на фестиваль, в первую очередь для того, чтобы учиться у мастеров пантомимы.

«Нам очень понравилось участвовать в мастер-классах, в течение всех этих пяти дней мы смотрели и учились. Мы просто поражены, как самой организацией мероприятия, так и дружелюбием всех его участников. Мы познакомились с мимами из Украины, Санкт-Петербурга, все ребята уже обменялись контактами», — добавила Меликян.