Махачкала, 15 августа, 2016, 21:11 — ИА Регнум. Избирком Дагестана завершил работу по регистрации кандидатов в депутаты Государственной думы и Народного собрания республики. В результате — в Госдуму зарегистрированы 28 кандидатов, шестерым кандидатам избирком отказал в регистрации и один выбыл после регистрации. Ранее с предвыборной гонки в Народное собрание Дагестана снялись две партии — региональные отделения партий «Народ против коррупции» и «Родина», которых многие считали неподконтрольными действующему руководству республики. Политологи и эксперты уверены, что власть использовала все возможные рычаги воздействия на оппозицию, а предстоящие выборы пройдут совсем без конкуренции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Выборы. Триумф депутатов. 1755

По мнению главного редактора газеты «Новое дело» Гаджимурада Сагитова, нынешние выборы на самом деле будут абсолютно безальтернативными, поскольку республиканская власть еще на стадии регистрации вывела из игры всех более или менее авторитетных кандидатов в Думу, не дав им зарегистрироваться, а на неподконтрольные партии было оказано колоссальное давление. По его мнению, федеральная власть демонстрирует желание провести честные выборы. Но местное руководство в борьбе с оппозицией перешло грань дозволенного, используя самые разные методы.

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«Ясно, что результаты выборов будут предсказуемыми — не осталось оппозиционных сил. Последним кандидатом, который имел отличное от республиканских властей мнение и вокруг которого могла собраться недовольная часть дагестанских избирателей, был Максим Шевченко. Но ему отказали в регистрации. А другие партии, которые снялись с выборов, почему-то, имея политические, финансовые и прочие ресурсы, позволили многое действующей власти и не поборолись до конца. На мой взгляд, для республиканской власти результаты этой «игры без правил» будут не самые радужные — реакция Москвы должна быть. Но, не факт, что она будет здесь и сейчас, возможно она будет накануне или после выборов, поскольку сейчас до центра доходит не вполне ясная картина происходящего здесь», — сказал Сагитов.

Читайте также: Избирком Дагестана не зарегистрировал Шевченко в качестве кандидата в ДумуРеакцию федерального центра на действия республиканской власти ждет также общественный деятель Сулайман Уладиев. Отметим, на прошлой неделе в республике обсуждали просочившуюся в интернет аудиозапись, на которой, как утверждают местные СМИ, некие лица с голосами, похожими на голоса из чиновников администрации главы и правительства республики, а также некоторых глав муниципалитетов, достаточно откровенно обсуждают, как оказать давление на кандидатов от партии «Родина».

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В газете «Черновик» и «Новое дело» опубликована стенограмма этого совещания, которая, в случае, если эта аудиозапись окажется подлинной, наглядно демонстрирует методы воздействия на оппозицию. Сулайман Уладиев, комментируя эту запись, заявляет, что у него нет сомнений в том, что прозвучавшие голоса принадлежат дагестанским чиновникам и что такие методы борьбы со стороны власти подрывают доверие дагестанцев к федеральной власти. Соответственно, должна быть реакция центра.

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«Я надеюсь, что федеральные силовые структуры, прокуратура, Следственный комитет РФ предпримут соответствующие закону меры по отношению к людям, которые занимаются чудовищными вещами… Я уверен, что Москва не потерпит этого, потому что в Дагестане такая энергетика: здесь настолько озлобленные люди, здесь такая ожесточенность, еще и ментальность. Я думаю, что это так оставлять нельзя. Это может кончиться серьезными социальными потрясениями различных форм, с нашим, тем более, экстремизмом, радикализмом, терроризмом. Думаю, что Москва знает о том, что происходит в Дагестане. Люди, которые должны заниматься этими вопросами, доводят информацию до администрации президента РФ. Но я не верю, что в Москве Абдулатипову разрешили или дали команду снимать «НПК», «Родину» и всех остальных, кроме «Единой России», с выборов. Я знаю, что Путин и Памфилова требуют, чтобы выборы проводились в соответствии с законом. Это нужно государству. Ведь государство и власть держатся, бывают устойчивыми тогда, когда граждане этого государства доверяют этой власти и уважают эту власть. Я не верю, что в Москве хотят того, что делают в Дагестане, проводят подобное совещание и дают команду главам муниципальных образований «задавить», «задушить» людей, которые идут в законодательные органы республики. Фактически Москву и федеральную власть подставили наши руководители, которые сидели и таким образом анализировали ситуацию, издевались над выборами. Они подорвали доверие дагестанцев к федеральной власти. Ведь у людей возникают мысли, что, может быть, это Москва дала такое указание», — заявил Уладиев.

Учредитель газеты «Черновик» Магди Камалов сравнивает методы предвыборной борьбы в Дагестане с методами по организации договорных поединков во время спортивных соревнований. По его мнению, добытая таким путем победа, возможно, и не нужна партии и вряд ли его оценят коллеги-федералы. «Мы защищаем интересы партии, которую основал Путин!» — заявил недавно один из соратников-однопартийцев. Странно, может, не стоит вот так защищать партию, которую создал президент страны. Немощная она такая что ли, что понадобилось под давлением, через колено ломать её оппонентов? Это же не согбенная в возрасте старушка, которой надо помогать переходить дорогу. Это ведь сильный, энергичный, без мельдония в мышцах механизм, готовый к любой схватке за любой титульный бой. Нет? Не так? Господа партийцы, вы не согласны? Помогая таким примитивным административным давлением, тренерский состав местного отделения партии и создаёт у людей впечатление неубедительного, слабого, не уверенного в своих силах спортсмена», — пишет он в своей колонке «Золото партии» в газете «Черновик».

Напомним, 18 сентября в Дагестане состоятся выборы в Государственную думу и Народное собрание республики. 21 июля с предвыборной гонки снялась партия «Народ против коррупции», региональное отделение которого, по мнению ряда экспертов, была связана с Муфтиятом Дагестана. Причиной такого шага партия назвала разногласия с руководством республики. 2 августа об отказе от участия с выборов заявила партия «Родина». 12 августа республиканский Избирком отказал в регистрации кандидату в Госдуму по Южному одномандатному округу Дагестана, журналисту Максиму Шевченко.