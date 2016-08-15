Москва, 15 августа, 2016, 19:46 — ИА Регнум. Российский рубль продолжает укрепляться на фоне дорожающей нефти. Об этом сегодня, 15 августа, свидетельствуют данные торгов.

Крепкий орех

Нефть продолжает расти в цене. На Лондонской товарно-сырьевой бирже за баррель североморской Brent сегодня дают $48,14.

Рост цен на нефть толкает российский рубль вверх. Рубль поднимался до 63,96 рублей за доллар США. Затем курс немного скорректировался до 64,09 рублей за доллар США.

Евро также падает — за евросоюзную валюту дают 71,71 рубля.