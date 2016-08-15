Курск, 15 августа, 2016, 19:36 — ИА Регнум. В Курске жильцы частного дома на улице Володарского два дня страдали от потопа из-за прорвавшейся тепломагистрали — сначала строение заливал кипяток, потом — холодная вода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного отделения ОНФ, проблему частично удалось решить только после визита мэра.

Ржавые трубы

Потоп, по данным ОНФ, продолжался 12 по 14 августа. Сначала частный дом заливало кипятком, а перекрыть воду не удавалось, несмотря на обращения в ресурсную компанию и экстренные службы. «В пятницу, когда в дом хлынул кипяток, от имени жильцов мы пытались обратиться в теплоснабжающую компанию, чтобы составить акт об аварии. Актировать происшествие, несмотря на экстренную ситуацию, сотрудники отказались, только приняли заявление о случившемся», — рассказала активистка Светлана Кушик.

После этого ОНФ обратился в службу спасения, и поток горячей воды удалось остановить в пятницу вечером. Вскоре после этого потоп возобновился — просто вместо кипятка стала течь холодная вода. Утром в субботу, 13 августа, дом посетил глава Курска, и через 20 минут после этого воду перекрыли. На место прибыла спецтехника, а в обед аварийная бригада устранила порыв.

При этом активисты настаивают, что проблема не решена до конца. «Сети проржавели. Проблемы возникают еще из-за того, что рядом с тепломагистралью проходят трубы водоотведения. Они тоже ветхие. Из-за порывов содержимое попадает в общую канаву и усиливается гниение тепломагистрали. Поэтому улица Володарского и прилегающие к ней находятся в зоне постоянных коммунальных аварий. Нерасторопность ресурсной компании возмущает», — заявил сопредседатель регионального штаба Геннадий Баев.

В ночь с 14 на 15 августа трубы не выдержали, и горячая вода снова полилась в дом. После трехдневного потопа в доме испортился линолеум, приплыл ил, отслоились обои и вышла из строя бытовая техника.

По мнению активистов, коммуникации в областном центре опасны для имущества и жизни курян. По мнению ОНФ, частный оператор не оказывает качественных услуг городу, так как не осознает свою ответственность. 15 августа место аварии посетили члены администрации Центрального округа Курска, мэрии и теплосетевой компании. Ресурсоснабжающая организация так и не подписала акт об аварии, и эту информацию направят главе города. После встречи с активистами ОНФ руководитель ресурсоснабжающей компании согласился возместить ущерб проживающей в пострадавшем доме семье, ущерб оценят в течение недели, потом начнутся переговоры с жильцами. ОНФ обещал взять ситуацию под контроль.