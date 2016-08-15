Курган, 15 августа, 2016, 19:16 — ИА Регнум. Курганскую школьницу, изрезавшую портреты ветеранов войны, приговорили к 80 часам обязательных работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Зауралья.

Фрагмент галереи памяти в курганском парке Победы

Напомним, в сентябре 2015 года были изрезаны баннеры с портретами участников Великой Отечественной войны, размещённые на центральной аллее парка Победы в Кургане. Тем самым была оскорблена память ветеранов и причинен материальный ущерб администрации города, отмечают стражи порядка.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Курганской области наладили контакты с молодыми людьми, так называемыми «неформалами». В результате удалось установить подозреваемую в акте вандализма. Ею оказалась 15-летняя школьница.

Девушка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. По ее словам, портреты она изрезала из-за злости на маму, с которой у нее в этот злополучный день был конфликт. Было заведено уголовное дело по части 1 статьи 214 УК РФ «Вандализм». Кстати, санкция данной статьи предусматривает до трёх лет лишения свободы.

В судебном заседании было установлено, что кухонным ножом девушка порезала 4 баннера с портретами участников и ветеранов Великой Отечественной войны, причинив тем самым ущерб на сумму более 20 тыс. рублей. С учетом того, что подсудимая является несовершеннолетней, активно способствовала расследованию преступления путем дачи изобличающих себя показаний, написала явку с повинной, судом ей назначено наказание в виде 80 часов обязательных работ.

Отметим, аналогичное преступление в 2014 году совершил забайкальский подросток. Он изрезал стеклом портреты ветеранов Великой Отечественной войны на мемориальном комплексе в Ононском районе и попал под амнистию… к 70-летию Победы. Кроме того, было установлено, что у него есть психическое отклонение. Он был отправлен на принудительное наблюдение и лечение у психиатра.