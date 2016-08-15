Москва, 15 августа, 2016, 19:09 — ИА Регнум. Введение возможности проезда москвичей на любом автобусе, включая частные, по стандартному городскому билету или социальной карте является свидетельством того, что жить в столице становится объективно удобнее, заявил депутат Госдумы Василий Шестаков («Единая Россия»), при этом парламентарий считает, что следует активизировать проверочные мероприятия для выявления оставшихся перевозчиков-нелегалов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 августа.

Пассажиры

«Власти планомерно реформируют транспортную инфраструктуру, ставя во главу угла комфорт и безопасность граждан. Еще недавно притчей во языцех были так называемые маршрутные шахид-такси, которые работали мало того, что нелегально, но и являлись причиной бесконечных ДТП и конфликтных ситуаций на дорогах. Теперь к перевозке пассажиров допускают только те компании, уровень сервиса которых соответствует требованиям правительства Москвы, а требования эти весьма жесткие. Благодаря этому, жители получают качественную услугу, а многие — обладатели проездных и, конечно, льготники — могут существенно экономить», — отметил парламентарий.

Кроме того, по его словам, сам факт приобретения Москвой тысяч новых автобусов в нынешних непростых экономических условиях является беспрецедентным. «Комфорт пассажиров является одним из главных принципов развития транспортного комплекса», — сказал Шестаков.

По мнению депутата, «одновременно с этими полезными нововведениями нужно активизировать проверочные мероприятия, чтобы быстрее выявить оставшихся перевозчиков-нелегалов и пресечь их деятельность». Кроме того, считает он, «наряду с уже заявленным увеличением выпуска автобусов на маршруты, стоит подумать над дальнейшим расширением географии этих маршрутов, чтобы те граждане, которым ранее в отсутствие альтернативы приходилось пользоваться услугами частников, порой работающих незаконно, могли доехать, куда им нужно, на комфортных городских автобусах».

С 15 августа 2016 года все частные автобусные маршруты Москвы перевели на единые способы оплаты проезда, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Студенты, пенсионеры и другие льготные категории граждан могут использовать социальную карту. Также сохраняется возможность рассчитаться наличными и приобрести билет на единичную поездку.