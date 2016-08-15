Самара, 15 августа, 2016, 18:57 — ИА Регнум. В регионе число граждан, внесенных в списки избирателей, составляет 2 млн 448 тыс. 298 человек. В Самарском одномандатном округе № 158 зарегистрировано 12 кандидатов (число избирателей 485 тыс. 639), в Тольяттинском №159 — 10 кандидатов (513 тыс. 744 избирателей), в Красноглинском №160 — 13 кандидатов (475 тыс. 623), в Жигулевском №161 — 12 кандидатов (462 тыс. 181), в Промышленном № 162 — 15 кандидатов (511 тыс. 111), сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

В Самарском одномандатном округе №158 за кресло депутата Госдумы поборятся: от «Единой России» замминистра образования области — руководитель департамента общего образования Надежда Колесникова, от КПРФ — зампредседателя комитета по местному самоуправлению Самарской губернской думы Михаил Матвеев, от «Справедливой России» 59-летний безработный Петр Золотарев, от ЛДПР Оксана Ланцова — администратор из ООО «Фьючер», пенсионер — самовыдвиженец Дмитрий Шемуратов, а также пенсионер из «Яблоко» Советкин Сергей, от «Патриотов России» врач-уролог Олег Сабанцев Олег, от «Гражданской платформы» Алексей Офицеров — замдиректора ЗАО «Бизнес-Эксперт», а также представители «Зеленых», «ПАРНАСА» и «Коммунистов России».

В Тольяттинском одномандатном округе № 159 за депутатский мандат померятся политическими силами из известных персон: единоросс — советник вице-президента службы вице-президента по персоналу и социальной политике ОАО «АвтоВАЗ» Владимир Бокк, от КПРФ Леонил Калашников — первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, от «Справедливой России» Михаил Маряхин — депутат Самарской губернской думы, от ЛДПР Сергей Михайлов — замглавврача Тольяттинской городской клинической поликлиники №3».

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В Красноглинском округе №160 — известные претенденты: проживающий в Москве 67-летний единоросс Виктор Казаков — зампредседателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. От КПРФ Алексей Лескин — зампредседателя комитета по образованию и науке Самарской губернской думы.

В Жигулевском округе №161 35-летнему единороссу Евгению Серперу 35 лет депутату губернской думы на непостоянной основе — председателю правления инвестиционной промышленной компании «Константа Капитал» конкуренцию составят от ЛДПР Михаил Усов — зампредседателя комитета по культуре, спорту и молодежной политики, от КПРФ Алексей Краснов — специалист отдела по оказанию помощи социально незащищённой группе населения ООО «Центр социальной работы» — депутат Тольяттинской гордумы, от «Партии роста» Андрей Евдокимов — коммерческий директор ООО «Авто-Транс Холдинг» — депутат Жигулевской гордумы на непостоянной основе, а также представители других зарегистрированных ЦИК РФ партий.

В Промышленном округе № 162 из известных фигур от «Единой России» выдвинут Герой России — член Общественной палаты области Игорь Станкевич, от ЛДПР Юрий Венедиктов — зампредседателя Самарской губернской думы, от КПРФ Константин Ряднов — заместитель председателя комитета по жилицно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, нефтехимии и охране округжающей среды Самарской губернской думы. А также член Федерального совета «ЯБЛОКО» Александр Семерозубов — замдиректора по безопасности и охране труда частного общеобразовательного учреждения — Лицей № 1 «Спутник» в Самаре.

Отметим, что на выборах в Госдуму-2016 в Самарском регионе представлены партии: «Родина», «Коммунисты России», «Единая Россия», «Зеленые», «Гражданская Платформа», ЛДПР, «Партия народной свободы» (ПАРНАС), «Партия Роста», «Партия родителей будущего», «Яблоко», КПРФ, Патриоты России», «Справедливая Россия». На депутатские мандаты претендуют 9 самовыдвиженцев.

По данным ЦИК РФ, в настоящее время запланировано применение на избирательных участках в регионе 184 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа ЦИК России завершила регистрацию федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной думы седьмого созыва. Всего зарегистрированы федеральные списки кандидатов в депутаты 14 политических партий.

Срок полномочий избираемых депутатов Государственной думы составляет 5 лет. Выборы проводятся по смешанной (мажоритарно-пропорциональной) избирательной системе.

Для проведения выборов в Госдуму по одномандатным избирательным округам в России образовано 225 одномандатных избирательных округов.

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда политической партии на выборах депутатов Госдумы не может превышать 700 млн рублей.

Предельная сумма всех расходов из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Госдумы не может превышать 40 млн рублей.