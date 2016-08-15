Калининград, 15 августа, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Трём действующим депутатам Калининградской областной Думы отказано в регистрации в качестве кандидатов на предстоящих выборах. Всего избирком снял 22-х кандидатов в региональный парламент, сообщила сегодня, 15 августа, на пресс-конференции глава областной избирательной комиссии Инесса Винярская.

duma39.ru Калининградские депутаты Грибов и Ветошкин

С предвыборной дистанции сняты депутаты бывший координатор ЛДПР в Калининградской области Александр Ветошкин и два единоросса Иван Грибов и Сергей Фирсиков.

Все трое в 2015—2016 году оказались в центре разного рода политических скандалов.

Ветошкин три месяца назад решением высшего совета ЛДПР был отстранён от любой деятельности в рамках регионального отделения. Причины столь жёсткого внутрипартийного решения в прессе не афишировались. Несколько дней назад стало известно о намерении территориальной избирательной комиссии обратиться в полицию для возбуждения уголовного дела по факту подделки документов Ветошкиным.

Что касается Грибова, то в июле в правительстве Калининградской области заявили, что намерены обратиться в прокуратуру с просьбой провести проверку в отношении генподрядчика строительства объектов государственного и муниципального заказа — ООО «Дальбалтикстрой», владельцем которого является депутат Калининградской областной Думы Иван Грибов. Компания сорвала строительство детсада и ФОКа, которые курировала «Единая Россия».

Другой депутат-единоросс Фирсиков на форуме Общероссийского народного фронта в декабре 2015 года обрушился с резкой критикой на федеральные власти. В частности, он заявил: «Сами же хороним свою экономику, а потом начинаем искать врагов в Сирии, в Африке или ещё где-то». Говоря об ухудшении инвестклимата, депутат бросил: «Это же не иностранцы делают! Не Обама и не Европа».

В результате на предстоящих выборах в облдуму Ветошкин и Фирсиков выдвинулись как самовыдвиженцы, а Грибов выдвинулся от Партии роста.