Махачкала, 15 августа, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Глава села Коркмаскала Кумторкалинского района Дагестана задержан по подозрению в получении взятки, сообщили ИА REGNUM 15 августа в пресс-службе Следственного управления СКР по Дагестану. По данным следствия, чиновник попросил взятку в размере 500 тысяч рублей у местного жителя за выделение ему земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. Однако местный житель обратился в правоохранительные органы, после чего чиновник был задержан в собственном кабинете 9 августа во время получения денег от потерпевшего. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Напомним, в сентябре 2013 года по подозрению в крупном мошенничестве и хищении бюджетных средств был задержан глава Кумторкалинского района Руслан Тотурбиев. Следствие тогда посчитало, что в результате действий главы района бюджету был нанесен ущерб в размере 100 млн рублей. Дело в отношении него и еще семи чиновников из района было передано в суд в марте 2015 года. Однако в 2016 году глава района неожиданно объявился в Белоруссии и был задержан правоохранительными органами Гомельской области за нарушение паспортного режима. Никаких сведений о том, что Тотурбиеву продлили или изменили меру пресечения после задержания, не поступало. В Гомельской областной прокуратуре сообщали, что экс-глава Кумторкалинского района будет экстрадирован в Россию после суда и исполнения приговора.