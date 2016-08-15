Рио-де-Жанейро, Бразилия, 15 августа, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Польская метательница молота Анита Влодарчик завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и установила новый мировой рекорд, сообщает «Р-Спорт».

Grzegorz Gołębiowski Анита Влодарчик

Польская спортсменка, которая является серебряным призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы, метнула молот на 82,29 м, что является новым мировым рекордом в этой дисциплине.

Серебряную медаль завоевала представительница Китая Чжан Вэньсю (76,75 м), бронза досталась атлетке из Великобритании Софи Хитчон (74,54 м).

Российские легкоатлеты не участвовали в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро по причине дисквалификации всей национальной федерации легкой атлетики после недоказанных обвинений в создании в России всеобъемлющей системы допинговых нарушений.