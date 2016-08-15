Долги по зарплате в Удмуртии за месяц выросли почти на 20%
Ижевск, 15 августа, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Просроченная задолженность по заработной плате в Удмуртии в течение месяца увеличилась на 19,6% или на 2,939 млн рублей. По состоянию на 1 августа, долги по зарплате в республике составляют 17,868 млн рублей в отношении 561 работника, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.
Большая часть задолженности приходится на долю строительных компаний республики, она составляет 15,422 млн рублей в отношении 475 работников. В течение месяца долг вырос на 2,45 млн рублей или 18,8%. Число недополучивших зарплату строителей не изменилось. Средний объем задолженности на одного работника составляет 32,467 тыс. рублей.
Оставшуюся часть долга накопили образовательные организации — 2,446 млн рублей в отношении 86 сотрудников. В июле задолженность образовательных организаций выросла на 489 тыс. рублей или 24,9%, число недополучивших зарплату работников образования выросло на 12 человек. Средний размер недополученной зарплаты составляет 28,441 тыс. рублей.
Напомним, по итогам июня, просроченная задолженность по зарплате в республике сократилась на 74,8% или 44,6 млн рублей.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле в среднем по России суммарная задолженность по заработной плате составила 3,666 млрд рублей и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 138 млн рублей или на 3,6%. Долги по зарплате имелись перед 73 тыс. человек.
В 42 регионах сумма долгов сократилась, в 29 — выросла. Один регион оставил сумму задолженности без изменений, два субъекта сформировали долг, в 11 регионах задолженность отсутствует.