Ижевск, 15 августа, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Просроченная задолженность по заработной плате в Удмуртии в течение месяца увеличилась на 19,6% или на 2,939 млн рублей. По состоянию на 1 августа, долги по зарплате в республике составляют 17,868 млн рублей в отношении 561 работника, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Удмуртстата.

Алексей Вольтер. Ударник (Строитель социализма). 1932

Большая часть задолженности приходится на долю строительных компаний республики, она составляет 15,422 млн рублей в отношении 475 работников. В течение месяца долг вырос на 2,45 млн рублей или 18,8%. Число недополучивших зарплату строителей не изменилось. Средний объем задолженности на одного работника составляет 32,467 тыс. рублей.

Оставшуюся часть долга накопили образовательные организации — 2,446 млн рублей в отношении 86 сотрудников. В июле задолженность образовательных организаций выросла на 489 тыс. рублей или 24,9%, число недополучивших зарплату работников образования выросло на 12 человек. Средний размер недополученной зарплаты составляет 28,441 тыс. рублей.

Напомним, по итогам июня, просроченная задолженность по зарплате в республике сократилась на 74,8% или 44,6 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле в среднем по России суммарная задолженность по заработной плате составила 3,666 млрд рублей и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 138 млн рублей или на 3,6%. Долги по зарплате имелись перед 73 тыс. человек.

В 42 регионах сумма долгов сократилась, в 29 — выросла. Один регион оставил сумму задолженности без изменений, два субъекта сформировали долг, в 11 регионах задолженность отсутствует.