Берлин, 15 августа, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Потребление энергии в Германии за первое полугодие продолжило расти, передаёт Frankfurter Allgemeine Zeitung. Среди причин увеличения спроса на электроэнергию — холода в начале года, добавочный день високосного года в феврале, экономический подъём и демографический прирост.

Ветровая турбина

С января по июнь 2016 г. были употреблены 233 млн единиц условного каменноугольного топлива, что на 1,6% больше аналогичного периода годом ранее. Расходование нефти поднялось на 4%, дизеля — на 8%, бензина — на 1%, жидкого топлива — на 9%, газа — на 7%.

Возобновляемые источники энергии расширили свой вклад в общее потребление энергии на 2,8 процента. Ветряная энергия прибавила 8%, солнечная — снизилась на 4%, а биомасса выросла на 2%.

Потребление каменного угля упало на 2%.