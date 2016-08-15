Магас, 15 августа, 2016, 17:56 — ИА Регнум. В Ингушетии вынесен обвинительный приговор жительнице республики Лейле Чемурзиевой, которая состояла в незаконном вооруженном формировании. Активная 31-летняя участница НВФ перевозила в своем автомобиле самодельную бомбу, а при задержании оказала сопротивление сотрудникам полиции. Об этом ИА REGNUM 15 августа сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по региону.

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Как было установлено в суде, в период с декабря 2014 года по октябрь 2015 года Чемурзиева по указанию руководителя бандгруппы приобрела радиоуправляемое безоболочное самодельное взрывное устройство фугасного действия. Долгое время обвиняемая хранила и перевозила бомбу в находящемся в ее пользовании автомобиле.

Задержали злоумышленницу 31 октября 2015 года в городе Назрань. В момент задержания Чемурзиева пыталась совершить наезд автомобилем на полицейских, не подчиняясь требованиям сотрудников правопорядка и подвергая их жизнь опасности.

За участие в незаконном вооруженном формировании, незаконное хранение оружия и применение насилия в отношении представителя власти молодая женщина приговорена судом к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 марта 2016 года во всех населенных пунктах Ингушетии снят режим контртеррористической операции, который был введен 10 лет назад. Продолжается действие режима КТО в горно-лесистой местности Назрановского, Сунженского и Малгобекского районов в связи с имеющейся информацией о передвижениях здесь участников бандитского подполья. По словам министра внутренних дел Ингушетии Александра Трофимова, в регионе по итогам 2015 года отмечается тенденция к снижению террористической активности боевиков. За прошлый год зарегистрировано 54 преступления террористического характера, что на 15% меньше, чем в 2014 году.

Однако в июне текущего года в Сунженском районе республики были задержаны шесть участников НВФ, присягнувшего на верность международной террористической организации «Исламское государство», деятельность которой запрещена в России. У задержанных были обнаружены гранаты, автомат Калашникова и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления взрывных устройств и брошюра с инструкцией по производству СВУ.

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