Москва, 15 августа, 2016, 18:10 — ИА Регнум. «В 2010 году режиссер начал работу над фильмом о Сергее Магнитском, скончавшемся в изоляторе «Матросская тишина» в ноябре 2009 года. Магнитский работал на известного финансиста Уильяма Браудера, по версии которого Магнитский был сознательно доведен до смерти из-за попытки разоблачить воровство из бюджета миллиардов рублей сотрудниками налоговых органов. Уильям Браудер развернул мощную кампанию протеста, в результате которой лицам, предположительно причастным к смерти Сергея Магнитского, был запрещен въезд в США («Закон Магнитского») и страны ЕС.

Financial Times Уильям Браудер

Фрагменты из фильма «Закон Магнитского. За кулисами»

В большом интервью, опубликованном на портале Colta.ru 5 июля, Андрей Некрасов подробно рассказал о работе над фильмом и о том, как получилось, что Уильям Браудер, который вначале горячо поддержал идею картины, потом сделал все, чтобы запретить показ его фильма. Фильм был запрещен к показу в здании Европарламента, на телеканале ARTE, на Норвежском кинофестивале.

Фильм «Закон Магнитского. За кулисами»

Некрасов рассказывает, что изначально верил версии Браудера. Однако, изучая только открытые документы, «постепенно я начал ощущать несовпадения между словами Браудера и фактами», говорит Некрасов. Окончательно Браудер оборвал контакты с режиссером, когда тот задал вопрос про изъятые при обыске электронные файлы, которые потом якобы использовали злоумышленники, допустив те же самые орфографические ошибки, что были и в компьютере фонда. «Но не успел я завершить фразу, как Браудер резко оборвал разговор — остальные вопросы к моему адвокату!» — рассказывает режиссер.

Чем дальше шла работа над фильмом, тем больше накапливалось вопросов. Например, информация о якобы зверском избиении Магнитского восьмью охранниками была записана… со слов Браудера. Из документов следовало, что схема с возвратом из бюджета налогов, в котором Браудер обвинил российских полицейских, могла быть запущена самим фондом Hermitage. А Магнитский был арестован как соучастник схемы после того, как номинальный директор одной из структур фонда испугалась ответственности и заявила о преступлении. «Смерть Магнитского была выгодна лишь Браудеру», — говорит Некрасов, хотя, по его словам, этот очевидный факт не может быть основанием для обвинений финансиста в убийстве.

Представитель американских правоохранительных органов на голубом глазу поясняет в фильме, что ими не проводились какие-либо дополнительные расследования, кроме как ознакомление с информацией, полученной от Браудера, и поиском информации в интернете. В фильме есть сцена допроса Браудера в США, где он не может пояснить, откуда у него появились те или иные «документы», которые он передал американскому прокурору.

Фильм не дает ответа на вопрос: зачем Браудеру нужно было придумывать «историю Магнитского»? Андрей Некрасов никого не обвиняет: «Я только задаю те вопросы, которые должны были задать политики, журналисты, правозащитники, но почему-то не задали. Поймите, я режиссер, а не следователь, заняться расследованием в процессе работы меня заставила логика документов». Как только Андрей Некрасов стал задавать вопросы о нестыковках в документах и официальной версии Браудера о смерти его сотрудника, режиссера сразу же стали обвинять в том, что он «покусился на святое». Сотрудничать с Некрасовым отказывались как на Западе, так и в России.

Особенно режиссера поразило поведение российской оппозиции: люди избегали встреч с ним, перевирали его слова, вылили на автора «ушаты грязи». Свой новый фильм Андрей Некрасов обещает посвятить именно этому, вскрытым им в ходе работы над фильмом «гнойникам общественной жизни», российской оппозиции, в которой, заметил мастер, «за ненавистью к режиму стоит куда более серьезная проблема: оппозиционеры считают — сознательно или нет — главным злом — российский народ».