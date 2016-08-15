Белград, 15 августа, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Вице-президент США Джозеф Байден запланировал визит в Сербию и Косово на этой неделе (15−21 августа), передаёт ABC News. Поездка станет для Байдена последней в этой должности на Балканы, в политической современности которой он сыграл немалую роль. Напомним, бывший сенатор был одним из главных сторонников бомбардировки Белграда в 1999 году.

DonkeyHotey Джозеф Байден

16 августа вице-президент встретится с премьер-министром Сербии Александром Вучичем и президентом Томиславом Николичем — оба члены сербского правительства во время войны в Югославии.

Визит Байдена подчёркивает стремление Вашингтона сохранить влияние на Балканах, а также обеспокоенность медленным процессом примирения между сербами и албанцами, спустя 17 лет после «натовской» операции.

Вечером 16 августа американского чиновника будут ожидать в Косово, где тот примет участие на церемонии в память о погибшем в прошлом году от рака мозга своем сыне Бо Байдене. В честь последнего должны назвать улицу около американской военной базы. Байден-младший в 2001 году служил временным советником косовского правительства по юридическим вопросам.