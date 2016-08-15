Мадрид, 15 августа, 2016, 17:46 — ИА Регнум. «Евросоюз нервничает, видя, что соглашение с Турцией по ограничению потока беженцев в Европу на грани срыва, — пишет испанская газета El País. — Эрдоган обиделся на то, что европейские лидеры выжидали во время попытки военного переворота, размышляя, стоит поддерживать действующего главу Турции или нет. Путин же оказался рядом с Эрдоганом одним из первых. И потому первая поездка османского лидера была в Россию. Европейские руководители до сих пор не поняли, насколько все зависит от них, и потому никто не торопится ехать с визитом в Анкару».

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

По мнению корреспондента издания Альваро Санчеса, медлительность лидеров ЕС весьма показательна. В подтверждение своих слов он приводит ситуацию с Египтом, когда «Кэтрин Эштон, предшественница Федерики Могерини на посту комиссара ЕС по внешнеполитическим вопросам, посетила Египет после военного переворота Ас-Сиси, не прошло и двух недель. И это был Египет, который и речи не вел о вступлении в ЕС. Сейчас же речь о стране, которая стоит на очереди в Евросоюз больше полувека. 80 миллионов османов не будут иметь права свободного передвижения по территории «сообщества 28-ми», однако на территории Турции уже скопилось 2,5 миллиона беженцев из Сирии, которых Анкаре нет смысла у себя удерживать, если Европа не собирается исполнять свои финансовые и прочие обязательства в отношении государства, руководимого Эрдоганом, Анкара откроет шлюзы. И ЕС захлебнется волной нелегалов».

«В том, что Турция идет в объятия Путина, виновата Европа и никто другой», — заключает журналист.

Напомним, встреча президентов России и Турции состоялась 9 августа в Санкт-Петербурге. Президент России Владимир Путин отметил, что отношения РФ и Турции в последнее время «скатились на очень низкий уровень, деградировали», однако, добавил он, «мы все хотим возобновления нашего диалога, восстановления отношений во имя интересов народов Турции и России». В ответ Эрдоган заявил, что был очень рад тому, что Путин позвонил ему после попытки госпереворота в середине июля. Глава Турции высказал надежду на восстановление двусторонних отношений и отметил важную роль обеих стран для ситуации на Ближнем Востоке.

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