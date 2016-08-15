Долгопрудный, Московская область, 15 августа, 2016, 17:37 — ИА Регнум. В Подмосковье продолжаются работы по устранению последствия сильного дождя, накрывшего столицу и область в ночь с 14 на 15 августа. 200 специалистов подведомственного ГУДХ Московской области ГБУ «Мосавтодор» вышли на борьбу с осадками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУДХ.

Tom Grundy Photo Дождь

«На борьбу с осадками направлено порядка 175 единиц техники, в работах принимают участие свыше 200 специалистов дорожного комплекса. Ситуация находится под контролем, осуществляется постоянный мониторинг дорожной обстановки», — заявил начальник Главного управления дорожного хозяйства Московской области Игорь Тресков.

Из-за дождя в области уже была закрыта для проезд транспортных средств автодорога «Старое Дмитровское шоссе» в городе Долгопрудный на участке с 0,71 км по 1,2 км. Объезд осуществляется по федеральной трассе А-104 Москва-Дмитров-Дубна.

Специалисты призвали атомобилистов быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, так как осадки могут стать причиной снижения видимости.

Напомним, что неблагоприятные погодные условия стали причиной подтопления 40 жилых домов в Люберецком районе. Жители некоторых их них были эвакуированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что в течение дня 15 августа в Московской области ожидаются неблагоприятные метереологические условия: в регионе идут сильные дожди. Неблагоприятный прогноз сохранится минимум на сутки, отмечают синоптики.