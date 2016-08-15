Москва, 15 августа, 2016, 17:19 — ИА Регнум. В России за январь-июль 2016 года доходы федерального бюджета составили 6,967 трлн рублей (или 50,7% к утвержденному годовому объему), расходы — 8,488 трлн рублей (52,7% от плана на год). Таким образом, дефицит составил 1,521 трлн рублей. Первичный дефицит бюджета за январь-июль составил 1,187 трлн рублей, или 2,6% ВВП, сообщается на сайте Минфина РФ.

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По линии ФНС в бюджет в январе-июле было перечислено 3,903 трлн рублей, ФТС — 2,332 трлн рублей. Другие федеральные органы перечислили в общем счете 732,15 миллиарда рублей, или 48,6% к годовому плану.

Прогноз Минфина по дефициту федерального бюджета на 2016 год составляет 3,2% ВВП. По данным министерства, в первом полугодии дефицит составил 4% ВВП против 4,6% ВВП за январь-май.