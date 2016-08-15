Ярославль, 15 августа, 2016, 17:13 — ИА Регнум. В Ярославской области семьи, где родились и воспитываются трое и более детей, получат материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ, устанавливающий меры социальной поддержки для семей, в которых одновременно родились и воспитываются трое и более детей. Кроме материальной помощи такие семьи будут получать субсидию на улучшение жилищных условий — правда только в том случае, если семья состоит на учете нуждающихся в жилье.

Финансирование дополнительных мер поддержки многодетных семей будет осуществляться за счет средств областной целевой программы «Семья и дети Ярославии» на 2016 — 2020 годы. При этом действие указа распространяется на тройни, рожденные с 1 января 2016 года. Таковых в Ярославской области уже четыре.

Стоит отметить, что при этом сохраняются и прежние меры соцподдержки многодетных семей. В частности, семьи, у которых одновременно появились трое и более детей, также получают материнский капитал — свыше 453 тысяч рублей — и выплаты из федерального и областного бюджетов. При этом такие семьи имеют право на единовременное пособие при рождении ребенка — 15 512 рублей на каждого из детей, единовременную выплату при рождении одновременно двух и более детей в размере 42 720 рублей и единовременную выплату при рождении ребенка — 17 031 рубль на тройню.

Кроме того, семья, в которой одновременно родились трое детей, ежемесячно может получать более 28 тысяч рублей. В эту сумму входят пособие по уходу за тремя детьми до 1,5 лет, предоставляемое по месту работы одного из родителей, денежная выплата при рождении третьего ребенка или последующих детей в размере 9995 рублей и выплаты благополучным многодетным семьям.