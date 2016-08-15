Мурманск, 15 августа, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Холодная вода в Мурманске стала дороже. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют данные, обнародованные Мурмансктстатом.

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«В июле 2016 года среди услуг наиболее возросла оплата холодного водоснабжения и водоотведения — на 14,7%, — сообщили в ведомстве. — Повысились тарифы на отопление — на 4,5%, горячее водоснабжение — на 3,3 и электричество — на 0,8%».Также, по данным Мурманскстата, увеличилась стоимость аренды у частных лиц однокомнатной и двухкомнатной квартир — на 3,8% и 3,2% соответственно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в Мурманской области были увеличены тарифы на тепловую энергию, воду, водоотведение и электроэнергию: квартплата для некоторых жителей областного центра стала больше почти на 500 рублей. На фоне происходящего власти оставляют практически нетронутой величину прожиточного минимума в регионе. Так, в начале августа прожиточный минимум был увеличен на 50 рублей, в мае текущего года — на 100. Сейчас величина прожиточного минимума по Мурманской области за I квартал 2016 года составляет: в расчёте на душу населения — 13 731 рубль, для трудоспособного населения — 14 281 рубль, для пенсионеров — 11 439 рублей, для детей — 14 223 рубля.

Отметим, по данным ИА REGNUM, ещё в прошлом году мурманчане тратили более половины прожиточного минимума на оплату ЖКУ.