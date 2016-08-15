Стамбул, Турция, 15 августа, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Стамбульский футбольный клуб «Фенербахче» официально расстался с главным тренером команды Витором Перейрой, сообщает «Чемпионат».

Football.ua Виктор Перейра

«Фенербахче», руководимый Перейрой, не смог пройти в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв матч с «Монако» в третьем квалификационном раунде турнира. Это заставило руководство клуба принять решение о смене главного тренера команды. По предположениям некоторых СМИ, Витор Перейра своими жёсткими комментариями действовал на нервы руководству турецкого футбольного клуба.

Имя нового наставника стамбульского клуба пока не афишируется, но не исключено, что им станет Дик Адвокат.