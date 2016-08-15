Ереван, 15 августа, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Армения придает чрезвычайную важность реализации договоренностей, достигнутых на встречах в Вене и Санкт-Петербурге, заявил министр обороны Армении Сейран Оганян на встрече с членом палаты представителей Конгресса США Стивеном Шабитом.

mil.am Mинистр обороны Армении Сейран Оганян на встрече с членом палаты представителей Конгресса США Стивеном Шабитом

«Армянская сторона придает чрезвычайную важность реализации договоренностей, достигнутых на встречах в Вене и Санкт-Петербурге — расширению возможностей команды по мониторингу и внедрению механизмов расследования, что сыграет превентивную роль и определит круг ответственности», — цитирует Оганяна пресс-служба оборонного ведомства Армении.

Министр также высоко оценил уровень сотрудничества с американской стороной в сфере обороны и отметил, что оно в основном сконцентрировано вокруг конкретных проектов, содействующих развитию потенциала ВС РА.

В ходе встречи стороны коснулись основных проектов, реализуемых в рамках армяно-американского сотрудничества в сфере обороны: развития миротворческого потенциала, новых обязательств, взятых Арменией в данном направлении, формирования профессионального сержантского состава, процесса стратегического пересмотра обороны, других вопросов, представляющих обоюдный интерес.

Присутствующий на встрече посол США в Армении Ричард Миллс в свою очередь отметил, что данная встреча важна с точки зрения возрастающей роли Армении в миротворческой деятельности НАТО и ООН.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, после возобновления в начале апреля военных действий в Карабахе, президенты Армении и Азербайджана, при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта (Россия, США, Франция), провели встречи 10 мая в Вене и 20 июня в Санкт-Петербурге.

На переговорах были достигнуты договорённости о исключительно мирном урегулировании, уважение трехсторонних соглашений о перемирии 1994 и 1995 гг., размещение механизмов расследования инцидентов, а также расширение возможностей офиса ОБСЕ. Азербайджан, однако, не спешит выполнять достигнутые договорённости, заявляя, якобы в Санкт-Петербурге стороны договорились о поэтапном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Данные заявления опровергли как в МИД Армении, так и России.