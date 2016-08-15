Калуга, 15 августа, 2016, 17:05 — ИА Регнум. Сегодня, 15 августа, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял участие в рабочем совещании руководителей подразделений городской управы.

Пресс-служба городской Думы Калуги На совещании в городской управе

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, заместитель городского головы — начальник управления городского хозяйства Андрей Лыпарев представил доклад о ходе ремонта дорог и дворовых территорий.

В 2016 году на ремонт дорог и тротуаров выделено 461,7 млн. руб. На эти средства планируется отремонтировать более 30 км дорог на 41 объекте улично-дорожной сети. Ещё 17 объектов будет отремонтировано за счет средств межбюджетных трансфертов.

С использованием средств субсидии из Дорожного фонда Калужской области планируется отремонтировать проезд Школьный, переулок Вишневского, автомобильную дорогу в деревне Ильинка, улицы Вишневского, Новослободскую и Карла Маркса. В настоящее время по всем объектам начаты ремонтные работы. По четырём улицам — Вишневского, переулок Вишневского, 1-й Интернациональный проезд и дороги в деревне Ильинка — дорожный ремонт завершен.

На ремонт дворов и межквартальных проездов в 2016 году предусмотрено свыше 125 млн. руб. Перечень объектов составлен на основании обращений жителей города и депутатов городской Думы. Планируется отремонтировать асфальтобетонное покрытие дворовых территорий и проездов общей площадью 124 тыс.кв.м на 191 объекте.

В 2016 году по предложениям депутатов городской Думы в Калуге планируется провести работы по устройству более 160 детских игровых и спортивных комплексов на сумму порядка 60 млн. рублей.

«В приёмке работ по ремонту дворовых территорий и установке детских и спортивных комплексов обязательно должны принимать участие депутаты городской Думы и представители ТОСов, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов, — зачастую именно депутаты и активисты территориальных общин лучше всего осведомлены о ситуации на местах, именно им жители сообщают о некачественной работе подрядчиков и нарушениях технологии строительных работ. Кроме того депутаты и члены территориальных общин в ходе приёмки смогут оценить, были ли учтены пожелания жителей».