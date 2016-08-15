Санкт-Петербург, 15 августа, 2016, 21:48 — ИА Регнум. На Заячьем острове северной столицы 13−14 августа состоялся III Санкт-Петербургский международный морской фестиваль. Он стал центральным событием Большой Санкт-Петербургской парусной недели, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Морской фестиваль в акватории Невы

На Морской фестиваль пришли парусники Яхт-клуба Санкт-Петербурга: марсельная шхуна «Леди Ли», бриг «Триумф», шхуна «Надежда», фишкутер «Лукулл», паровой колесный катер «Русич», яхта «Фатум» и спортивные яхты Sportboat класса SB20.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Старинная яхта

В ходе праздника его гости могли узнать обо всех премудростях морского дела. Верфь «Полтава» учила ставить паруса, вязать морские узлы и ткать на ткацком станке. Дети могли попробовать себя в роли яхтсмена на тренажере Академии парусного спорта — яхте класса «Оптимист». На фестивале можно было получить информацию об обучении в парусных школах для взрослых и детей.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Юный яхтсмен

Морской праздник не может быть скучным, поэтому в рамках мероприятия прошел музыкальный фестиваль «Sea music festival», а также был организован кинотеатр под открытым небом, где демонстрировались фильмы о море и жизни под парусом.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Реконстукция выстрела с борта корабля

Во время фестиваля были организованы выставки фотографий на морскую тему, мастер-классы, лекции и показательные выступления опытных мореходов, гонки на яхтах, соревнования управляемых моделей и множество других мероприятий.

Фестиваль проводился Санкт-Петербургским парусным союзом совместно с правительством города и Яхт-клубом Санкт-Петербурга.