Варшава, 15 августа, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Американские танки и солдаты приняли участие на ежегодном военном параде в Варшаве — символический жест, показывающий расширение вовлечённости США в регионе, передаёт ABC News.

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Генерал-лейтенант Бен Ходжс, командующий американской армией в Европе, отметил, что участие Пентагона в национальном празднике говорит расширении присутствия, которое США планируют в Польше и Восточной Европе.

Он сказал: «Польша получила представление о том, что они часто собираются видеть в будущем — присутствие американской армии, которое существенно и будет на постоянной основе».

Размещение американских батальонов является итогом минувшего саммита НАТО в Варшаве. Наращивание военного присутствия вблизи границ России ещё больше погружает современный мир в состояние «холодной войны». Хотя в последнем западные политики почему-то привыкли винить Москву.