Рыбинск, Ярославская область, 15 августа, 2016, 16:56 — ИА Регнум. 13 августа в Рыбинске Ярославской области в рамках ежегодной встречи землячества мологжан презентована книга «Сказание о Ярославском граде Китеже». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Рыбинском музее-заповеднике, книга посвящена истории Мологи, её культуре, трагической судьбе и известным уроженцам Мологского края.

Анатолий Клопов на презентации книги

Автор «Сказания» — мологжанин Юрий Нестеров, краевед и публицист, которому в этом году исполнилось бы 90 лет. Над книгой он работал долгие годы, но дожить до ее публикации в полном объеме ему не удалось — Юрий Нестеров скончался в 1992 году.

«Сама книга создана в конце 80-х годов прошлого века, и автор мечтал видеть ее опубликованной. В 1991 году Верхне-Волжское издательство выпустило сокращенную версию этого труда под названием «Молога: память и боль», и это издание завоевало популярность у краеведов. Также главы из книги Юрия Нестерова публиковались в 1987—1988 гг. в областном еженедельнике «Юность» и вызвали широкий общественный резонанс. Читатели писали в редакцию, высказывали свое мнение, отмечая, что книга обязательно должна быть опубликована. То есть общественный запрос на этот труд был всегда. Рыбинский музей-заповедник решил довести до логического конца эту работу и нашел возможность и средства издать книгу. Безусловно, сегодня к этому материалу потребовались комментарии и дополнения. Активнейшее участие в издании книги приняли наследницы Юрия Нестерова — его дочь Ирина и внучка Елена. Елена Владимировна в дополнение к научной редакции книги деда сделала редакцию литературную. Но авторский текст не претерпел кардинальных изменений, и в результате получилась одна из лучших работ об истории Мологи, содержащая массу интереснейших фактов и иллюстрированная фотографиями из личного архива автора и архива музея» — рассказал корреспонденту ИА REGNUM научный редактор книги, заведующий музеем Мологского края Анатолий Клопов.

Авторское исследование охватывает широчайший временной диапазон, начиная от упоминаний Мологского края в русских летописях и включая советский период в его истории. Анатолий Клопов подчеркивает, что освещение эпохи 20-х гг особенно важен, поскольку современные авторы почти не касаются этого временного периода.

«Обычно исследователей привлекает либо дореволюционная эпоха, на примере которой все рассказывают, каким благодатным краем была Молога, либо тема переселения и затопления — в силу своей остроты. Но в 20-е гг Молога жила! И Юрий Нестеров как честный краевед не мог избирательно отнестись к истории родного края», — пояснил Анатолий Клопов.

Пока книга издана небольшим тиражом, но в музее надеются, что она привлечет внимание крупных издателей.